Iker Jimenéz alimenta la teoria de la conspiración y lanza un dardo directo: “No quieren que haga ‘Horizonte’.

Iker Jiménez concluyó la emisión de ‘Cuarto Milenio’ con unas palabras contundentes que no dejaron lugar a dudas sobre su postura frente a las críticas recibidas en los últimos meses este domingo 22 de diciembre. "No quieren que haga 'Horizonte'", declaró el presentador.

Durante su intervención, Jiménez explicó que algunos le han sugerido volver a los temas clásicos que hicieron icónico a ‘Cuarto Milenio’: “De pronto, los que despreciaban el misterio te dicen en tromba: ‘Por favor, vuelve, si era magnífico’. Lo que no quieres es que hable de actualidad”, reflexionó.

A lo largo del cierre, el presentador aprovechó para agradecer el apoyo recibido en la reciente Copa de Navidad de Mediaset: “Fue un afecto tan grande que quiero agradecerlo. Alguien puede decir: ‘Hombre, es tu casa y tu gente’. Sí, pero, cuando las cosas se ponen duras, la gente puede estar distante”, señaló. Mencionó especialmente a Alessandro Salem, Sandra Fernández y Paco Moreno, quienes lo respaldaron en los momentos más difíciles, así como a compañeras como Emma García y Ángeles Blanco, que compartieron con él lo duro que fue ver cómo se pedía su salida de la cadena.

Jiménez no solo defendió su trabajo, sino también a su equipo: “Si tocan a mi familia, que es mi equipo, ahí hablamos de que me parto la cara con cualquiera. Ya no es una cuestión de desprestigio personal, cuando se meten con el trabajo, con la comida y con el sustento de cincuenta familias... Ahí un líder no se achanta y va contra lo que sea”, declaró con firmeza.

Finalmente, el presentador subrayó: “Es que ‘Cuarto Milenio’ nunca ha sido solo de misterio. Os digo una cosa. ‘Cuarto Milenio’ está ahora más que nunca con el misterio. Precisamente, con la especialización de ‘Horizonte’ hacia lo que podríamos llamar actualidad, esos temas ya no vienen aquí”, concluyó.