Alfonso Arús, desaparecido en 'Aruser@s' y su hijo Hans se convierte en presentador por sorpresa

Los seguidores del programa ‘Aruser@s’ en laSexta se llevaron este lunes 23 de diciembre una gran sorpresa al ver que Alfonso Arús no era el presentador habitual del magacín. En su lugar, su hijo se encargó de tomar las riendas del programa.

La sorpresa comenzó al principio del programa, cuando Marc Llobet, quien presenta a los miembros del equipo, reveló que sería el hijo de Alfonso quien estaría al frente de ‘Aruser@s’ esa mañana. El joven afirmó entre risas: “¡Esto es un sueño que tenía yo desde niño!"

El hijo de Alfonso Arús se encargó de llevar el ritmo del programa, sin perder en ningún momento la oportunidad de bromear con los colaboradores. Uno de los primeros temas que abordó fue el sorteo de la Lotería de Navidad, uno de los eventos más esperados del día.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención fueron las bromas familiares que sucedieron durante el programa.En un momento, Angie Cárdenas aprovechó la ocasión para lanzarle una divertida pulla en directo. La conversación surgió cuando los colaboradores comentaron que el frío de Navidad no era excusa para no sacar a los cuñados pesados al balcón, a lo que Angie respondió: "Y a los hijos que no le dan lotería a su madre también los puedes sacar."

El joven presentador, sin perder el buen humor, replicó a su madre: "Lo hago para que dejes de gastar. Me tocó el reintegro, tengo que decir."

Para cerrar el divertido momento, el hijo de Alfonso Arús compartió otra anécdota: "Me dijo que yo era gafe, pero esta mañana me ha dado el número que le dio el reintegro y me ha dicho: 'Compra tú un número para la Lotería del Niño'", relató el joven.