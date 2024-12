Nataliya Stepanska, la gran favorita de Risto Mejide, ganadora de la décima edición de 'Got talent’ en una final de infarto

La décima edición de 'Got talent’ se ha despedido este sábado de manera apoteósica, proclamando a Nataliya Stepanska como la gran ganadora, tras una protagonizar una impresionante actuación cantando ‘We are the champions’, de Queen, con su característico estilo lírico.

“Estoy sin palabras. No sé qué ha pasado. Gracias, de corazón. Es increíble, pienso que estoy soñando. Voy a recordar esto toda mi vida. Gracias”, son las palabras de la ganadora. La cantante aseguró que no tenía nada claro que pudiera llegar a alcanzar la victoria: "No sabía si el público iba a votar una propuesta tan clásica".

Tras su impecable actuación, Risto Mejide no quiso ocultar que se trataba de su gran favorita desde que la vio subirse al escenario por primera vez: “Lo primero, enhorabuena. Pero, sobre todo, fíjate lo que estás diciendo, es muy importante. ‘Ni en mis mejores sueños la categoría de canto lírico podría haber ganado una edición de 'Got Talent’ y creo que demuestra que no existen los sueños imposibles. Siempre se puede”, le dijo.

Además de con el presentador de 'Todo es mentira', la décima edición del talent musical producido por Fremantle ha contado con Tamara Falcó, Paula Echevarría y Florentino Fernández como integrantes del jurado y encargados de seleccionar a los mejores artistas que han ido pasando por el escenario del concurso en las audiciones. Tras proclamar como ganadora a Nataliya Stepanska en la gran final, Santi Millán ha confirmado que la undécima edición está conformada y que el proceso de selección de participantes ha comenzado.