El momento más surrealista y escatológico con un ganador de la Lotería de Navidad: "Me enteré cuando estaba cagando y no sé si me he limpiado el culo”

La alegría ha desbordado a los ganadores del Sorteo extraordinario de la Lotería de Navidad. Las personas que han sido agraciadas con alguno de los primeros premios han celebrado con amigos y conocidos que su vida cambiará por completo a partir de ahora.

Las televisiones se han desplazado con diferentes equipos hasta los lugares más afortunados, para entrevistar a los afortunados, entre risas, llantos de alegría, confeti y botellas de champagne. Muchas han sido las anécdotas y los momentos divertidos que se han producido esta mañana.

Una de las más llamativas se ha producido en la televisión autonómica de Aragón, que se ha desplazado hasta una peña de mayores donde ha caído un tercer premio, casi en su integridad. La reportera desplazada entrevistaba a uno de los premiados, que ha sorprendido por su espontaneidad y naturalidad cuando le ha preguntado por el momento en el que se enteró de la noticia.

"¡Son 300.000 euros!", le comentaba la reportera. "Me enteré cuando estaba cagando y no sé si me he limpiado el culo”, le dijo con simpatía. "¡Madre mía, madre mía lo que nos acaba de decir!, respondía ruborizada. Tras este momento, agradeció su participación y se dirigió a entrevistar a otros ganadores.