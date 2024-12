Carlo Constanzia responde por fin a su posible participación en 'Supervivientes' y despeja todas las dudas

Aunque quedan todavía más de dos meses para que arranque la próxima edición de 'Supervivientes', el equipo de Cuarzo (Banijay Iberia) ya ha comenzado a trabajar en la preproducción del regreso del reality más exitoso de Telecinco. No en vano, la temporada pasada supuso todo un balón de oxigeno para la cadena, que amplió su éxito con una edición 'All Stars'.

Ahora, una primera comitiva de la productora ya ha viajado hasta Honduras para comenzar su puesta en marcha, mientras en paralelo se trabaja en los primeros nombres del casting de concursantes, entre los que no estará Carlo Constanzia.

Este portal pudo verificar que al hijo de Mar Flores, de plena actualidad tras ser padre por primera vez junto a Alejandra Rubio, se le hizo una oferta que el de manera contundente rechazó. Él mismo ha sido el encargado de desmentir durante su última entrevista en 'De viernes' que su participación en el reality se vaya a producir.

"No, no voy a Supervivientes. No voy a dejar solo a mi hijo y a Alejandra", aseguró de manera tajante. El joven disfruta estos días de los primeros días de su hijo Carlo y no está dispuesto a perderse ni un minuto de los próximos meses a su lado.

Además de este aspecto, Constanzia quiso desmentir otro rumor que ha circulado por las redacciones de los medios dedicados a la crónica social: que de manera reciente había vuelto a contactar con Jeimy: " No, no es verdad. Tampoco he tenido relación con mi ex". Aprovechando que estaba en el plató, Telecinco aprovechó la coyuntura para confirmar que la que fuera su novia era la nueva concursante oficial de 'Gran hermano Dúo', sobre la que no hizo ningún tipo de comentario.