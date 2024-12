Alaska sufre un grave revés de salud: pierde la visión total en un ojo

No es el mejor momento para Alaska y Mario Vaquerizo. Si hace unas semanas, el showman sufría una aparatosa caída que le causó graves problemas de salud, ahora es su esposa la afecta: ha perdido la visión total en un ojo.

La propia cantante ha explicado en Instagram este viernes las razones de su parche en el ojo izquierdo: "Como veo que está publicado por todas partes atajemos las dudas. Efectivamente, el lunes tuve un trombo en el ojo izquierdo -'oclusión ocular de la vena central de la retina y edema macular'- con pérdida total de visión", comenzó comunicando.

"Estoy magníficamente atendida y hay que tener paciencia, la recuperación no es de un día para otro", dijo para tranquilizar a sus seguidores mientras compartía una foto con su parche.

"El parche no es por el trombo, no es necesario, pero no me quiero maquillar por precaución, que me están tratando con inyecciones intravítreas. En este caso, gracias a @joseperea_designer por customizarme el parche. Y gracias a todos por vuestra preocupación", quiso dejar claro para terminar.