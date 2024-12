Piqué desmonta con Broncano el mito de que 'La revuelta' es de izquierdas y explica lo barato que sale el programa en comparación al fútbol

Piqué fue uno de los invitados de 'La revuelta' este jueves 20 de diciembre, y en su visita, el futbolista quiso abordar los bulos y titulares que ha sufrido el espacio presentado por David Broncano desde su desembarco en Televisión Española en septiembre de este mismo año.

El que fuera jugador del Barça preguntó que "¿por qué 'El hormiguero' es de derechas y vosotros sois de izquierdas? En teoría, ¿eh?", y ante una salida de tono del público, Piqué se dirigió a ellos, diciendo que "¿No se habla de política aquí? Si vino Luis Figo el otro día, que es un declarado...".

Ante esto, Broncano apuntaba que "claro, yo no lo sabía cuando vino y luego vi cosas y tal, que Figo es super de derechas, superconservador y tal, pero nosotros tenemos cero pega con eso, porque estaría bueno. El problema es que cada vez se fragmentan más las cosas y creo que gente de derecha y izquierda nos podemos entender perfectamente como se ha hecho siempre y no pasa nada".

Fue entonces cuando Broncano explicó que "'La resistencia', cuando empezó, teníamos un público que venía muy de cuando yo hacía 'La vida moderna' en la SER, que hablábamos más de política y teníamos un público que era más gente como muy de izquierda. Y luego, el programa, como empezó a tener una audiencia muy grande, creo que representaba sociedad española. Había gente de derechas, de izquierdas. Y con esto que ha pasado con 'El Hormiguero' y nosotros, creo que el hecho de que ellos dijesen el año pasado que nos ponía aquí Pedro Sánchez y tal, que no era verdad, contribuyó a que se polarizase. O sea, ellos queriendo hablar de que nosotros lo polarizamos, contribuyó a que se polarizase".

Gerard tomó la palabra entonces, afirmando que "a mí lo que también me parece es que en este país, si quieres hablamos del dinero, porque a veces preguntas por el dinero, no estamos preparados para hablar de mucho dinero. Porque a la que alguien habla de mucho dinero o tiene mucho dinero, se le critica por A, por B o por C. Entonces, a mí la sensación que me da desde fuera, y te lo puedo decir, es que desde que viniste a TVE, con el contrato que firmaste, que felicidades por el contrato, porque os lo merecéis, creo que sois muy baratos, y lo estaba discutiendo antes".

El futbolista le preguntaba que "Estamos hablando de 28 millones en dos años, ¿no? Creo que sois muy baratos. Y os intentan atacar por esto", a la que Broncano decía que "sí, pero es un programa que tiene un presupuesto que está muy bien, pero que no está fuera del mercado, ni mucho menos". Ante esto Piqué afrimaba que "entonces, por eso, creo que os han puesto en el lado izquierdo, porque ahora mismo en el gobierno están los socialistas".

Fue entonces cuando Broncano comentaba que "¿tú sabes que a mí me llegan haciendo propuestas de Televisión Española para venir aquí durante muchos años? No siempre cuando estaba el PSOE en el gobierno, también de antes, no ha sido una cosa que viniese por ahí".

Finalmente Piqué quería explicar el tema del dinero: "Creo que estamos en un mundo que no es capaz de intentar entender las cosas ni los números. La gente ve 28 millones en dos años, hostia, es carísimo. La semana pasada, Televisión Española compró los derechos de televisión de la final de la Champions. ¿La gente sabe cuánto pagó por un partido, por un día? Dos millones y medio. Siete millones y medio en tres años. Vosotros, ¿cuántos programas hacéis al año?". Ante esto, Broncano decía que la temporada se componía de 160 entregas.

"Divide 14, porque al año son 14, 28 en dos años son 14, entre 160. ¿Cuánto es?" preguntaba Piqué, ante lo que Broncano respondía que "por programa, son 80.000". Piqué continuaba diciendo que "¿Cuánta gente ponéis cada día en televisión? ¿Un millón y medio, dos millones?", a lo que Broncano decía que "No, ayer lo vieron 5.200.000", en referencia a los espectadores únicos, y no de media.

Piqué terminaba diciendo que "una final de la Champions, si llega el Madrid, pues lo verán, no sé, 10 millones de personas, más o menos. Si no llega un equipo español, lo verán menos gente. Entonces... Hostia, ponéis casi la misma gente, y lo hacéis durante todo un año, en 160 programas y os intentan atacar por esto. Pero la gente no hace los números, se queda con el titular, que pasa siempre. Pues hay que explicarle a la gente, tomar el tiempo para explicarle que a veces las cosas no son lo que parecen. Os han atacado mucho por esto y quería venir a reivindicar, porque vine y fui uno de los primeros en confiar en vosotros hace siete años, que sois baratísimos, que os habéis vendido baratísimos, que lo sepáis".