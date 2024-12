Mediaset se pronuncia por primera vez sobre la polémica de las Campanadas de los Mozos de Arousa

Los Mozos de Arousa, los concursantes más emblemáticos de 'Reacción en cadena', rompieron su silencio sobre la polémica de las Campanadas de Telecinco durante su reciente aparición en el programa gallego 'Land Rober'. La visita de los jóvenes al espacio presentado por Roberto Vilar generó sorpresa, ya que aún mantienen una exclusividad contractual con Mediaset, válida hasta finales de febrero. Según explicó Vilar, Telecinco dio permiso para su participación en el programa a cambio de que el presentador compartiera la versión oficial de la cadena sobre su exclusión de las Campanadas.

De acuerdo con la versión transmitida por Vilar, Mediaset aseguró que los Mozos querían abandonar el concurso por cansancio y que, como despedida, se les ofreció protagonizar las Campanadas. Sin embargo, según el relato de la cadena, la logística y los costos asociados a llevar a los Mozos y a sus familias a Lanzarote para la retransmisión fueron inviables. Los concursantes confirmaron su intención inicial de abandonar 'Reacción en cadena', pero Borjamina señaló que las verdaderas discrepancias surgieron en torno a las condiciones económicas: "Es un programa donde, hasta que pierdes, no cobras".

La oferta inicial de Mediaset para presentar las Campanadas, según los Mozos, fue de 3.000 euros, una cifra que consideraron insuficiente para la magnitud del evento. "No es por despreciar esa cantidad, pero nos informamos y decidimos pedir 10.000 euros, aunque bajando hasta 6.000", detalló Borjamina. Finalmente, los jóvenes aceptaron la cifra intermedia y la cadena accedió, pero a última hora, justo antes de grabar un especial en su honor, se les informó que no darían las Campanadas debido a "motivos económicos y logísticos".

Raúl Santamaría destacó su descontento con el manejo de la situación por parte de la cadena: "Nos pareció feo que no tuviéramos noticias durante diez días, y justo antes de grabar el especial nos dijeran que no daríamos las Campanadas". A pesar de sentirse utilizados, los Mozos cumplieron con la grabación del especial, aunque no ocultaron su decepción con el desenlace.