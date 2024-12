Jordi Cruz se pronuncia sin pelos en la lengua sobre la crisis de la vivienda: "He currado como un desgraciado para tener una buena casa"

El chef Jordi Cruz compartió recientemente sus pensamientos sobre la complicada situación del mercado inmobiliario en España. En una entrevista íntima con Vicky Martín Berrocal en su pódcast ‘A solas con…’, Cruz no dudó en expresar su opinión sobre este tema, tan relevante para los ciudadanos, especialmente los más jóvenes.

Al referirse a las dificultades actuales para acceder a una vivienda, Cruz mostró empatía por las generaciones que se enfrentan a precios elevados y escasa oferta. "Ahora escucho a gente joven que dice, y es verdad, eh, la cosa de los pisos está fatal. Cierto. Pero cuando yo tenía 18 años, tampoco eran fáciles las cosas. Quizá era diferente, pero no era fácil", comentó el chef, reconociendo que, aunque la situación ha cambiado, en su juventud también era complicado encontrar un hogar digno.

Sin embargo, Cruz dejó claro que la clave de su éxito fue el esfuerzo y la dedicación. "Yo también pensaba: ‘nunca me voy a poder comprar una casita bonita ni nada, me va a costar mucho’. Y ahora tengo una buena casa, ¿por qué? Porque he currado como un desgraciado", explicó el chef, subrayando que el trabajo incansable fue lo que le permitió alcanzar sus metas, a pesar de las dificultades iniciales.

En la misma entrevista, Jordi Cruz también abordó un tema que ha marcado su carrera profesional: la pérdida de una estrella Michelin en uno de sus restaurantes. Aunque su establecimiento más conocido, ABaC, sigue con tres estrellas, el restaurante Angle vio cómo se redujo su calificación de dos estrellas a una. Esta baja, sin duda, fue un golpe, pero Cruz lo tomó con profesionalismo.

Asimismo, el chef habló abiertamente sobre el impacto que su fama televisiva tuvo en su carrera culinaria. "Cuando ves que tu gremio, por algún motivo, te está tomando menos en serio, dices 'he sacrificado un poquito de mi yo cocinero por este yo que sale por la tele'", comentó.