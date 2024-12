Cristina Pedroche desvela detalles de su traje para las Campanadas: “Es el vestido más grande que jamás se haya visto”

Cristina Pedroche desveló en 'El Hormiguero' el tan esperado secreto de su traje para las Campanadas de este año. Con gran emoción, afirmó: "Es el vestido más grande y más Pedroche que jamás se haya visto". Con esta revelación, dejó claro que el diseño que llevará la noche del 31 de diciembre no dejará indiferente a nadie. El vestido, creado por diseñadores españoles, promete ser una de las piezas más espectaculares que Pedroche haya lucido hasta el momento.

Durante la entrevista, Cristina adelantó algunas pistas sobre el traje, aunque sin desvelar todos los detalles. Confirmó que, a diferencia de otros años, no será rojo. "El año pasado llevaba un vestido inspirado en el agua, y a lo mejor este año no se aleja mucho de eso", comentó. También adelantó que la capa del vestido tendrá varios colores, pero sin entrar en detalles. "A lo mejor tres, pero no es rojo", aseguró.

Aunque aún no ha tenido la oportunidad de probarse el vestido, Pedroche dejó claro que será un diseño cómodo y versátil. "Es un vestido que se lo puede poner cualquier persona, tenga el cuerpo que tenga", dijo, restando importancia a los rumores sobre su posible incomodidad.

El vestido se está confeccionando con tanto cuidado y detalle que Cristina no dudó en compararlo con los trajes de estrellas internacionales como Beyoncé o las Kardashian. "Todavía no me lo han traído a esta ciudad, pero es tan grande que ni siquiera puedo explicarlo", reveló entre risas, aumentando aún más el misterio sobre su vestido.

Además de hablar sobre su traje, Pedroche hizo una revelación importante acerca de la retransmisión de las Campanadas. Este año, por primera vez en la historia, Antena 3 no emitirá la tradicional despedida de año desde el balcón, sino desde una amplia terraza, lo que permitirá que su espectacular vestido brille aún más. "Es una terraza grande", explicó.

Por último confesó, que este año el vestido dormirá en su casa, lo que le dará mayor tranquilidad antes de la gran noche. "Si me lo roban, salgo sin el vestido", comentó, con total confianza.