Frank Cuesta superó un cáncer antes de darse a conocer en Mediaset

El protagonista de Wild Frank revela que superó la enfermedad antes de convertirse en "Frank de la Jungla". Su objetivo es solidarizarse y mostrar su apoyo al resto de enfermos. "Mientras hay vida hay esperanza y mientras quieras, puedes".

DAVID BUENESTADO

El aventurero y protagonista de "Wild Frank", Frank Cuesta, ha reconocido en su Facebook que mucho antes de enfrentarse a la condena a prisión de la madre de sus hijos, e incluso antes de darse a conocer a los espectadores con "Frank de la Jungla" ya superó una gran enfermedad de la que pocos sabían.

"Os voy a contar un secreto que muchos no sabéis? antes de Frank de la Jungla había pasado un cáncer que lo intentó pero no pudo conmigo", ha afirmado el actor en un post que ha contado con numerosas muestras de apoyo en las redes sociales.

"Durante los peores meses, no paraba de escuchar esta canción una y otra vez, y hoy he vuelto a escucharla y sé que en esta vida, mientras haya vida... hay esperanza... y mientras quieras... puedes!!!", opinaba enlazando al vídeo de la canción "No surrender", de Bruce Springsteen.

Frank explicó en un segundo post que el motivo por el que realiza esta confesión no es otro que el de solidarizarse con otras personas que han pasado por esa difícil enfermedad. "Ayer murió Nora, una pequeñaja que lucho hasta el último día, un angelito que se les ha ido al cielo a sus papas , y creí por ella y por muchos otros anónimos, que era el día que tenía que contar algo que muy muy poca gente sabía".

"Mucha gente hubiese ido a un plató o a una revista a contar sus problemas, sus peleas y se hubiese sacado una pasta, pero estas cosas, yo creo que hay que compartirlas con la gente que te quiere, o que te apoya, o que se preocupa por ti no una televisión o una revista", ha expresado.