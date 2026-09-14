Una mujer de 71 años decide vivir sola en una montaña de Girona en una cabaña hecha por ella misma "sin tener ni puñetera idea de nada, partiendo de cero, tragándome vídeos de Youtube como una loca"

La crisis de la vivienda en España y en el resto del mundo provoca, entre otras cosas, que muchas personas necesiten buscar soluciones creativas e incluso radicales para evitar pagar alquileres abusivos.

Una de esas personas es una mujer de 71 años que ha decidido hacerlo todo por sí misma: levantar su propia cabaña y construir su refugio secreto para cambiar por completo su forma de vida y así no tener que pagar un alquiler nunca más. Se trata de una historia de libertad, de decisiones radicales y una forma muy distinta de entender el mundo en plena crisis de la vivienda, que ha compartido Diego Revuelta en Youtube.

"No quiero pagar un alquiler"

La mujer pide mantener su nombre en el anonimato y quiere que la llamen Yaya Bushcraft. Explica que hace unos cuatro o cinco años empezó a fabricar cabañas en una montaña de Girona.

No obstante, añade que todavía no vive en ellas y no lo hará hasta que no estén completamente acabadas. Por ello, cuenta que sigue pagando el alquiler de una casa de un pueblo cercano, aunque matiza que "quiere dejar de pagar ya".

Su decisión de no querer seguir abonando un alquiler no tiene nada que ver con el dinero, según dice, sino que "no me gustan las casas de cemento, no me gustan los pisos, no me gustan los núcleos de pueblos, no me gusta nada de eso. Me gusta estar sola, a mi bola y en una cabaña hecha por mí". Es por ello que deja clara su opinión: "Ni saliéndome mucha pasta por las orejas iba a pagar un alquiler".

En su lugar, valora profundamente "vivir en algo que tú has generado con tus manos y tu esfuerzo personal, sin tener ni puñetera idea de nada, partiendo de cero, tragándome vídeos de Youtube como una loca. Yo veo esto y digo: 'Ole mis reales ovarios'". Asimismo, añade: "Para mí este sitio es el paraíso. Yo no estoy aquí por pobre, estoy aquí porque quiero, porque no quiero pagar un alquiler".

"No existen los problemas, sino las soluciones"

Sin embargo, construir una cabaña tampoco le ha resultado precisamente sencillo, pues ha tardado dos años en construirla y la que considera definitiva es la cuarta que construye: "La primera se me cayó encima, le hice unas patas delgadas y unos troncos arriba muy grandes y aquello se cayó. La segunda fue arriba de toda la montaña, puse troncos paralelos y allí descubrí lo que era barro y paja".

La Yaya Bushcraft en la cabaña construida por ella. / Youtube Diego Revuelta

Pero para poder llegar a tener la cabaña definitiva afirma que es necesario cometer errores, para aprender de ellos y no volver a tenerlos.

Así que, a pesar de pasar por momentos difíciles en la construcción, la Yaya Bushcraft nunca ha dejado de intentarlo, pues vivir de esta forma es su sueño: "Cuando tienes un sueño que te supera por todas partes, cuando tienes ese elemento tan fuerte de la pasión, el resto es pan comido. Vas metiendo la pata, te vas relajando con cada metedura de pata, vas aprendiendo de cada una, y te vas sintiendo cada vez más potente, porque te das cuenta que no existen los problemas, sino las soluciones".

Desahuciada tres veces

Tras ser desahuciada tres veces, es consciente de que su estilo de vida "no responde a las normas ni al pensamiento único, por desgracia bastante polarizado que tenemos hoy en día".

Pero la filosofía de vida convencional no va con la Yaya Bushcraft: "Yo no me lo creí jamás, conmigo nunca ha funcionado porque yo no quiero ser libre cuando me jubile, yo he querido ser libre siempre, en el momento presente".

Asimismo, añade: "Yo prefiero un trozo de pan debajo de un puente que no un sueldo que me esclavice, que me haga levantarme de mal humor, que me haga envidiar al otro porque tiene lo que yo no tengo y que me haga sentir que la vida no tiene ningún sentido".

Por todo ello, ante la pregunta de Diego Revuelta sobre si tiene sentido para ella la vida, la Yaya Bushcraft responde que "total y absoluta. Es lo más maravilloso que a mí me ha pasado, aun incluso con los momentos chungos".