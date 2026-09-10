José Antonio (29 años), funcionario y viviendo en una furgoneta: "Era vivir en la furgo o meterte en una hipoteca de 45 años"

La vida en una furgoneta camperizada es una experiencia que no trata solo de viajar, sino de aprender a vivir con menos, a adaptarte a otra realidad y a valorar la libertad. Es por ello que cada vez son más las personas que dan un gran paso en sus vidas y deciden dejar atrás la rutina en una casa tradicional y en medio de una gran ciudad para vivir en una autocaravana o en una furgoneta camperizada.

Muchas de estas personas optan por este estilo de vida por el alto precio de la vivienda, ya que vivir sobre ruedas permite, sobre el papel, ahorrar dinero. José Antonio es uno de los tantos que se vio afectado por la crisis de la vivienda, por lo que decidió vivir en una furgoneta camperizada y en el podcast 'Viajando Simple' de Iñigo Mendia ha contado su experiencia.

"Al principio fue por ahorrar dinero"

José Antonio explica que lleva desde marzo de 2025 viviendo en su furgoneta y que la decisión se debió a la crisis de la vivienda, pues en Andalucía, y concretamente en Cádiz, "está todo muy caro". Además, el gaditano probó lo que era vivir en un coche durante un viaje, que se saldó con una muy buena experiencia: "Me pegué 20 días en el coche de escándalo, viviendo bien".

La realidad que encontró al llegar al piso compartido en el que vivía tras el viaje fue la motivación que necesitaba para tomar la decisión: "Llegué al piso todo sucio, todo comido de mierda, problemas, compañeros... Y digo, 'Si puedo estar en un coche, en una furgoneta puedo vivir. Y me pillé la camper, hice un par de viajes con ella y dije 'es que es la vida que me gusta'. Y al final me fui a la furgoneta y he descubierto una vida". Lo cierto es que "al principio fue por ahorrar dinero, vivir más simple y tal, pero a la larga es una vida que me ha llenado tanto que digo, es que ahora mismo no cambio la vida sobre cuatro ruedas".

"Era vivir en la furgoneta o meterte en una hipoteca de 45 años"

Con 29 años, José Antonio es consciente de que tenía dos opciones que iban a determinar su vida: "Era vivir en la furgoneta o meterte en una hipoteca de 45 años y estar encerrado en la misma casa toda la vida". Así, su plan de futuro es seguir viviendo en la misma furgoneta hasta, por lo menos, los 40 años y a partir de ahí buscar un terreno en el que vivir.

Igualmente, también menciona que le gustaría ser padre y cuando llegue ese momento necesitará valorar las mejores opciones: "Ese a lo mejor es mi punto de inflexión, y ya vería si me sigue valiendo la furgoneta o si necesitaría algo más grande". Sin embargo, por ahora su Volkswagen Transporter T4 es perfecta para él, porque a pesar de no ser especialmente grande afirma que no tiene la necesidad de cambiar a una grande: "Tengo todo lo que necesito y más".

No romantizar la pobreza

Por otra parte, el gaditano ha reflexionado sobre las críticas que recibe en redes sociales cuando comparte su estilo de vida, pues muchos comentarios hacen referencia a que "romantiza la pobreza", pero su opinión es muy distinta: "Son gente que no han probado nada más en la vida que la vida que le han establecido, que solo han visto a través de sus cuatro paredes. Nos están intentando vender que necesitamos mucho, que tenemos que aspirar a una supercasa y a un supercoche".

No obstante, para él se trata de "una vida diferente, con menos necesidades. Yo pienso que no es más rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Es la realidad". Asimismo, bajo su experiencia, "cada vez que necesito menos, más feliz soy. A mí no me gustaría vivir en una mansión. La riqueza actual es el tiempo, lo que realmente importa es lo que vivas y es lo que te llevas en la vida".

"Ahora estoy ahorrando unos 600 o 700 euros"

Aun así, no se trata de vivir con menos dinero. José Antonio asegura que actualmente ahorra mucho de lo que gana, a diferencia de cuando vivía en un piso convencional: "Antes ahorraba muy poco, porque tenía la vida de todo el mundo: Me compraba muchísima ropa y por el mero hecho de vivir en un piso, se gasta mucho dinero".

Así pues, desde su propia experiencia el joven explica que viviendo en una furgoneta camperizada se puede ahorrar mucho: "Ahora estoy ahorrando unos 600 o 700 euros, y no me estoy privando de nada, no me limito. En el peor mes estoy ahorrando 300 euros, que es el mejor mes de mucha gente".