Lolo, camionero de 26 años, ya cuenta con una hipoteca a tipo fijo a 30 años: "Han sido siete años de trabajo, de esfuerzo, de ahorro, de quitarme de ciertas cosas"

El acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales barreras para los jóvenes que buscan emanciparse en España. El encarecimiento de los pisos y los alquileres, unido a unos salarios que no han crecido al mismo ritmo, ha hecho que abandonar el hogar familiar sea cada vez más difícil y que la compra de una vivienda parezca, para muchos, un objetivo inalcanzable.

La situación llega hasta el punto de que uno de cada tres hogares jóvenes, el 32,9%, se encuentra en una situación de pobreza después de hacer frente al pago de la vivienda. La presión económica no solo condiciona la posibilidad de independizarse, sino también la capacidad de los jóvenes para ahorrar y proyectar su futuro.

Además, el 42% de las personas entre 25 y 34 años afectadas por la crisis de la vivienda percibe su salud mental como regular o mala. Quienes destinan más de la mitad de sus ingresos a pagar la vivienda presentan el doble de incidencia de mala salud mental que quienes dedican menos del 30%.

Priorizar gastos

En este contexto, la historia de Lolo, un camionero de 26 años, se sale de la tendencia general. El joven ha conseguido comprar una vivienda sin recurrir a una herencia ni a una ayuda económica de sus padres. Su caso aparece publicado en Youtube por el creador de contenido Jaime Gumiel, en un vídeo en el que ambos explican cuánto ha costado llegar hasta aquí.

Lolo cuenta que lleva siete años trabajando y ahorrando para poder acceder a una vivienda. Durante ese tiempo, explica que ha tenido que renunciar a determinados gastos y mantener un estilo de vida basado en el ahorro. Uno de los ejemplos que pone es su coche, que lleva utilizando entre cinco y seis años y que acumula un total de 300.000 kilómetros.

"Han sido siete años de trabajo, de esfuerzo, de ahorro, de quitarme de ciertas cosas", explica durante el vídeo. Su estrategia, según cuenta, ha consistido en priorizar aquellos gastos que considera esenciales y buscar siempre la opción más económica.

Controlar los gastos secundarios

El joven reconoce que una de sus principales prioridades siempre ha sido la vivienda. También considera que el coche es una necesidad en la zona en la que vive y trabaja, aunque apuesta por mantener uno económico y evitar endeudarse para adquirir un vehículo nuevo. Para él, los viajes, los caprichos o los dispositivos de gama alta quedan por detrás de la compra de una casa.

Su planteamiento no consiste, sin embargo, en eliminar por completo cualquier gasto de ocio. En el vídeo, Lolo insiste en que el objetivo no es transmitir que dejar de pagar plataformas de 'streaming' o salir a cenar sea suficiente para comprar una vivienda. "Puedes pagar Netflix, puedes irte de viaje alguna vez y puedes hacer en general más cosas", señala. Eso sí, defiende la necesidad de establecer prioridades y evitar el despilfarro.

"Llegar al punto de desesperación"

El camionero también explica que estuvo aproximadamente dos años buscando antes de encontrar el inmueble que finalmente compró. Durante ese periodo, llegó a visitar alrededor de 15 viviendas.

"Ha sido una cosa de ya llegar al punto de desesperación", reconoce. El joven asegura que se encontró con un mercado con "muy poca oferta" y "mucha demanda", además de viviendas que ni siquiera pudo visitar por las condiciones en las que se encontraban.

Finalmente Lolo encontró un dúplex que, aunque no correspondía exactamente con la vivienda que había imaginado, cumplía con sus necesidades. Su idea inicial era comprar una vivienda más parecida a un chalet, pero terminó decantándose por una opción más asequible. El precio se situó entre los 100.000 y 120.000 euros.

Hipoteca a los 26 años

La parte más importante del proceso fue conseguir el dinero necesario para afrontar la compra. Lolo calcula que durante sus siete años de trabajo consiguió ahorrar alrededor de 50.000 euros, una cantidad que representa aproximadamente entre el 45% y el 50% del precio de la vivienda. Para conseguirlo, asegura que llegó a ahorrar alrededor del 70% u 80% de su sueldo.

Una vez realizada la compra, Lolo tiene una hipoteca a tipo fijo a 30 años cuya cuota ronda los 370 euros mensuales. A esta cantidad hay que sumar otros gastos relacionados con la vivienda, como la comunidad, los seguros, la electricidad y la alimentación.

Cuáles son sus gastos

El joven calcula unos 25 euros mensuales de comunidad, alrededor de 75 euros en seguros, entre 15 y 20 euros de agua y unos 50 o 60 euros de electricidad. A esto se añaden aproximadamente 200 euros de alimentación.

La situación cambia cuando se incorporan los desplazamientos laborales. Lolo trabaja como conductor profesional y utiliza el camión en su actividad, por lo que el combustible supone otro gasto importante. En conjunto, calcula que sus gastos mensuales pueden situarse alrededor de los 800 o 900 euros. Actualmente, explica que gana alrededor de 1.600 euros mensuales.

Crisis de emancipación juvenil

La historia de Lolo contrasta con una realidad en la que cada vez más jóvenes tienen dificultades para acceder tanto al alquiler como a la propiedad. El Observatorio de Emancipación del Consejo de la Juventud de España sitúa la tasa de emancipación juvenil en el 14,5%, mientras que la edad estimada para poder independizarse alcanza los 30,2 años. El mismo informe señala que el precio medio del alquiler llega a 1.176 euros mensuales.

La compra tampoco resulta sencilla. Según el Banco de España, para acceder a una hipoteca no basta con poder asumir una cuota mensual: es necesario disponer previamente de unos ahorros suficientes para afrontar la entrada y otros gastos asociados a la operación. Esta barrera deja fuera a muchos jóvenes que, pese a tener empleo, no consiguen reunir el capital necesario.

Más del 30% de su salario

El resultado es una generación que, en muchos casos, se ve obligada a retrasar la emancipación o a permanecer de alquiler durante más tiempo. En 2025, la mitad de las personas jóvenes emancipadas vivía en régimen de alquiler, según el informe sobre vivienda y salud mental elaborado por el mismo Observatorio de Emancipación.

Además, el mismo estudio señala que las personas jóvenes destinan de forma sostenida entre el 40% y el 50% de sus ingresos al pago de la vivienda, muy por encima del 30% considerado como umbral recomendado. En los hogares jóvenes unipersonales, el esfuerzo supera el 80% del salario.

No hay un solo culpable

El caso de Lolo no pretende demostrar que el problema de la vivienda pueda solucionarse únicamente con ahorro y sacrificio. De hecho, el propio camionero reconoce que la situación es consecuencia de una combinación de factores y rechaza atribuir la responsabilidad a una única generación o colectivo.

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"No va de decir que los jóvenes no se esfuerzan ni ahorran", afirma. Tampoco considera suficiente culpar a los 'boomers', a los especuladores o únicamente a la falta de oferta. Para él, se trata de "un cóctel" de diferentes circunstancias que han terminado haciendo que los jóvenes sean la generación más afectada por el problema de la vivienda.