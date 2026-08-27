Gaston Marotta visita casas que se venden por 1 euro: "Puedes comprar casas por ese precio a menos de 2 horas de Roma"

En algunos pueblos de Italia se pueden comprar viviendas por un precio muy bajo. Se trata de un proyecto que busca combatir la despoblación y devolver la vida a zonas rurales italianas.

Los habitantes de estos municipios han ido abandonándolos poco a poco, las calles han ido quedando vacías y las casas, abandonadas. Como consecuencia, algunos pueblos han empezado a desaparecer. No se trata de un único pueblo o un caso aislado, y por esto ha surgido una medida tan desesperada como llamativa que trata de salvarlos: vender casas por precios muy, muy bajos; incluso por 1 euro.

No es un pueblo completamente aislado

Gaston Marotta ha decidido visitar algunos pueblos para comprobar de primera mano si los efectos de la despoblación son tan evidentes y ,así, darle visibilidad a través de un vídeo que ha publicado en su canal de YouTube. A lo largo de la grabación ha explicado cómo son estas viviendas y en qué condiciones se encuentran para analizar si realmente merece la pena comprar una.

Igualmente, la mayoría de los municipios que visita no coinciden con la idea de un pueblo pequeño tradicional, donde no hay nada que hacer o visitar. "No es para nada un pueblo abandonado", explican sobre el primero al que visitan, Maenza, en la provincia de Latina, con unos 3.000 habitantes aproximadamente. "Tiene mucha vida, mucho movimiento. También llega el transporte público, tiene un supermercado, una farmacia, un par de bares", añade.

Vista de las calles de Maenza en la provincia de Latina (Italia). / Youtube Gaston Marotta

Por tanto, no se trata de un lugar completamente aislado, más bien todo lo contrario: tiene servicios básicos, está bien comunicado cerca de ciudades grandes y con buenas carreteras. Eso sí, las viviendas que están a la venta se encuentran en la parte alta, algo más alejada de todo el centro.

"Por ese precio, ¿dónde encuentras algo así?"

Desde el primer momento en que Marotta se adentra en el pueblo, encuentra casas a la venta. La primera tiene un coste de 49.000 euros y cuenta con dos pisos, casi 150 metros cuadrados y está en buenas condiciones. No es un precio tan bajo como el que buscaba pero igualmente se sorprende: "Por ese precio, ¿dónde encuentras algo así?".

Entre la búsqueda de otras viviendas, los carteles de venta varían entre los 10.000 euros y los 30.000 euros. Este rango incluye tanto casas destruidas que necesitan una gran inversión para la reforma como otras en perfectas condiciones para entrar a vivir.

De hecho, unas vecinas le enseñan el interior de una casa a la venta por 12.000 euros en el pueblo de Patrica, en la provincia de Frosinone: "Me la esperaba muchísimo peor. Es verdad que necesita una reforma, pero una reforma de un poco los baños, poner una cocina y el suelo; el resto, la estructura está bien", valora tras la visita.

"Me parece increíble que vendan casas a ese precio en ese pueblo de Italia. No estamos hablando de en medio de la nada: a menos de dos horas de Roma hay pueblos donde puedes comprar casas por 1 euro", recuerda finalmente Marotta.

¿Casas a la venta por 1 euro?

En cuanto a las casas que se venden por un euro, lo que realmente ocurre es que se trata de un precio simbólico con unas condiciones muy concretas. Este coste para el ayuntamiento del municipio supone asegurarse de que haya una persona a cargo del inmueble, "que se haga responsable del cambio de propiedad, de nombre, de notaría. Esos gastos pueden subir a 4.000 euros o 5.000 euros", explica en el vídeo.

En este sentido, son casas destruidas, por lo que en las condiciones de la compra "te obligan a construir las casas, edificarlas, reformarlas... para que tengan cierta seguridad". "Estamos hablando de casas que requieren suelo, techo, paredes, una reforma íntegra. No estamos hablando de 10.000 euros o 15.000 euros, a lo mejor son 100.000 euros o 150.000 euros", aclara.

Más condiciones implícitas

Igualmente, no es lo único que viene implícito en el precio: "Desde que las compras te dan un plazo de un año para que ejecutes esa reforma, si no lo haces te hacen pagar una multa entre 5.000 euros y 10.000 euros". Pero tampoco acaba aquí: estas casas están ubicadas en la parte alta del pueblo, "una zona inaccesible con vehículo, tienes que subir sí o sí a pie".

Finalmente, por si fuera poco, "muchas veces te obligan a vivir, a no irte de ese sitio durante a lo mejor cinco o diez años", concluye Marotta.

Tras toda la visita, la valoración final que hace es que no merece la pena pagar un euro por una casa; en su lugar las que valen entre 15.000 euros y 20.000 euros son una mejor opción: "Lo mejor es una casa libre de todas esas condiciones y decidir tú que hacer con ella: vivir, alquilarla o alojamientos. Es una opción que está bien indudablemente, por los precios, el sitio y todo".