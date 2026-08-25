Mercado inmobiliario
Montse Cespedosa, experta en hipotecas: "Debería haber tramos en el pago de impuestos para la compra de vivienda"
El precio de arrendamiento alcanzó su máximo histórico en Catalunya el pasado mes de julio
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Independizarse en España ya es un problema que se extiende más allá de las capitales: las áreas metropolitanas y sus alrededores también han notado un incremento de precios durante esta última década.
Y es que según el estudio 'Variación acumulativa de la vivienda en España en 2025' del portal Fotocasa, el precio acumulativo de la vivienda en alquiler ha subido en España un 94% en 10 años, y un 27% en un tan solo un lustro.
Cifras desorbitadas
Lejos de estancarse o disminuir, el coste no deja de incrementar: en Catalunya, el precio de arrendamiento alcanzó su máximo histórico el pasado mes de julio, con un precio de 16€/m2 y 20,1€/m2 en su capital.
Además, estas cifras desorbitadas no se limitan al alquiler, ya que en la comunidad autónoma el coste de una vivienda ya ha llegado a los 3.091 euros por metro cuadrado y en Barcelona el máximo histórico se ha alcanzado este mes de julio con 5.449€/m2, según el portal Idealista, sobrepasando el precio de la burbuja inmobiliaria.
Por ende, un piso de unos 70 metros cuadrados en la capital catalana alcanza de media los 381.430 euros.
Lo que dicen los expertos
Frente a esta situación, algunos especialistas en economía y vivienda han tratado de aportar sus propuestas y posibles mecanismos de protección. Una de ellas es la experta en hipotecas, Montse Cespedosa, que intervino en el programa 120 minutos de Telemadrid para dar su punto de vista sobre esta problemática.
Cepedosa defiende que "debería haber tramos en el pago de impuestos para la compra de vivienda", es decir, como ocurre con el IRPF, pagar más o menos cantidad de dinero dependiendo de los ingresos que se reciban. "Puedes estar en el máximo, en el medio o en el mínimo, yo creo que por tramos de vivienda deberían de empezar a imputarse los impuestos", explica.
Los tramos
Además, en su cuenta de Instagram ha querido aclarar cuáles serían estas franjas:
- Primera vivienda o menores de 35 años.
- Segunda residencia.
- Particular que invierte en alquiler.
- Gran tenedor.
- Empresas y fondos.
"Entonces, a los grandes tenedores de fondos de inversión, que hablamos de que tienen cientos o miles de viviendas, el tramo máximo, a partir de 10 otro, y a partir de 5 viviendas, otro. El que tenga uno o dos pisitos para complementar la pensión, otro tramo, no se puede tratar a todo el mundo igual", exponía en Telemadrid.
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