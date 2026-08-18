Ana Ramos (25 años): "Tengo trabajo, cobro todos los meses y aún así tengo que volver a casa de mis padres"

Los abusivos precios de la vivienda se han convertido en el principal factor estructural de malestar juvenil: uno de cada tres hogares jóvenes -el 32,9%- están en situación de pobreza una vez descontados de sus ingresos el pago del alquiler o de la cuota hipotecaria, así como el resto de gastos asociados, según un estudio elaborado por la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE).

En este sentido, la vivienda empuja a la pobreza a una parte de quienes tienen menos margen para afrontarla. Incluso algunos de los que han conseguido independizarse a los pocos años se han visto obligados a volver a vivir con sus padres por una situación económica insostenible.

Este es el caso de Ana Ramos, de 25 años, que se independizó a los 23 años, pero ahora ha vuelto a casa de sus padres y comparte todo su proceso a través de las redes sociales.

"Poco a poco te acostumbras a sobrevivir en lugar de vivir"

"Cuando me independicé hace dos años, pensé que estaba haciendo lo correcto, pensé que trabajar, pagar un alquiler y mantenerme sola era ser adulta, pero nadie te explica lo difícil que es mantenerlo", expone Ramos tras explicar su situación: "Tengo trabajo, cobro todos los meses y aún así he tenido que volver a casa de mis padres".

Estas circunstancias no se traducen únicamente en problemas económicos, sino que la crisis habitacional y la precariedad laboral también se asocian a una peor percepción de la salud mental entre la población joven: la sensación de fracaso y la ansiedad por no poder afrontar el alquiler agrava el problema. "Poco a poco te acostumbras a vivir haciendo números, a renunciar a cosas, a sobrevivir en lugar de vivir..., hasta que un día te das cuenta de que no puedes seguir así y tienes que volver, volver a casa de tus padres cuando pensabas que ya habías construido tu vida fuera", denuncia la joven.

"Durante mucho tiempo lo vi como un fracaso"

Afortunadamente, Ramos ha sabido dejar atrás el pesimismo: "Aunque durante mucho tiempo lo vi como un fracaso, ahora empiezo a pensar que quizá era justo lo que necesitaba. Porque no creo que hayamos fallado nosotros, creo que estamos intentando construir una vida en un momento en el que cada vez es más difícil hacerlo solos".

En la publicación aclara que "la vida no es una línea recta". Por ello que, aunque "nadie te prepara para el sentimiento de meter tu independencia en bolsas de basura, a veces dar un paso atrás es la única forma de coger impulso. No es un fracaso, es un reajuste necesario para volver con más fuerza".

Un claro objetivo: comprar una vivienda

Además, la joven afectada ha publicado el vídeo de su proceso personal en esta situación porque es consciente de que muchas otras personas están pasando por momentos similares. Así, considera que compartir experiencias puede ser una forma de apoyo que funcione para fomentar el sentido de comunidad.

Aún con un difícil proceso que afrontar, Ramos acepta sus dificultades y las emociones que estas suscitan con tal de retroceder un paso para próximamente avanzar varios: "Vuelvo a casa, pero no empiezo de zero, vuelvo con experiencia y con un objetivo: poder comprarme algún día mi propia vivienda".

Finalmente, concluye: "No sé cuanto tardaré ni como va a salir todo esto, pero quiero intentarlo".