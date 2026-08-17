El 36% de los pisos alquilados en Barcelona en el segundo trimestre duró menos de 24 horas en el mercado, según Idealista

La vivienda no da un respiro en Catalunya. Encontrar un piso de alquiler en Barcelona y conseguir tiempo para pensárselo parece cada vez más difícil. El 36% de las viviendas que se alquilaron a través de Idealista en Barcelona durante el segundo trimestre de 2026 llevaba menos de 24 horas anunciado cuando encontró inquilino, según un estudio elaborado por idealista/data. La proporción convierte a la capital catalana en una de las ciudades españolas donde más rápidamente desaparece la oferta de alquiler.

El dato de Barcelona prácticamente cuadruplica el registrado en Madrid, donde los alquileres que se cerraron en menos de un día representaron el 9% durante el mismo periodo. Solo Ceuta, con un 67%, Teruel (50%) y Huesca (44%) presentan porcentajes superiores entre las capitales analizadas, aunque Idealista advierte de que se trata de mercados pequeños en los que un número reducido de operaciones puede alterar considerablemente el resultado.

La situación se extiende al conjunto de la provincia. Barcelona registra un 35% de alquileres exprés, solo por detrás de Teruel (39%) en la clasificación provincial. Tarragona alcanza el 31%, mientras que Girona llega al 22% y Lleida al 21%.

Barcelona concentra la presión

El fenómeno refleja la elevada competencia por una oferta de alquiler limitada, aunque el estudio de Idealista no permite determinar por sí solo las causas concretas de esa velocidad de absorción ni extrapolar sus porcentajes a todo el mercado inmobiliario.

Los datos oficiales dibujan, en cualquier caso, un mercado catalán sometido a una presión considerable. Según Idescat, en el primer trimestre de 2026 se formalizaron 28.079 contratos de alquiler en Catalunya, con una renta media de 861,23 euros mensuales. En el ámbito de Barcelona, el alquiler medio contractual ascendió a 960,56 euros al mes.

La estadística oficial muestra además que el número de contratos aumentó un 4,3% interanual en el primer trimestre, mientras que el alquiler medio acumulaba un incremento del 4,04%. Se trata de una fuente distinta a Idealista y mide contratos depositados con fianza, por lo que no es directamente comparable con el porcentaje de alquileres exprés, pero sirve para contextualizar la dimensión del mercado catalán.

La presión no se limita al alquiler. El Índice de Precios de la Vivienda del INE refleja que el precio de la vivienda en Catalunya aumentó un 10,5% interanual en el primer trimestre de 2026, con un avance del 10,8% en la vivienda de segunda mano. En España, la subida fue todavía mayor, del 12,9%.

Un problema que trasciende Barcelona

El fenómeno del alquiler exprés tampoco es exclusivo de la capital catalana. En el conjunto de España, el 17% de las viviendas alquiladas a través de Idealista durante el segundo trimestre llevaba menos de 24 horas en el mercado. Barcelona, con su 36%, duplica ampliamente esa proporción.

El mapa muestra así una diferencia importante entre los grandes mercados: mientras Barcelona registra una velocidad de absorción especialmente elevada, Madrid se queda en el 9%, Málaga también en el 9%, Alicante en el 10% y Valencia y San Sebastián en el 14%.

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Para quienes buscan vivienda en Barcelona, el dato ofrece una fotografía especialmente significativa de la competencia por los pisos disponibles: una parte importante de la oferta que llega al mercado encuentra inquilino prácticamente de inmediato, reduciendo el margen de maniobra de quienes necesitan alquilar una vivienda en una de las zonas con mayor presión residencial de España.