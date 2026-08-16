El mercado de la vivienda de lujo tiene en Girona uno de sus principales focos en España. La provincia suma 2.123 inmuebles anunciados por más de un millón de euros, el 5% de toda la oferta estatal en esta franja de precios, una cifra que la sitúa como la sexta con más viviendas de este tipo, según datos del portal Idealista. Solo Málaga, Madrid, Baleares, Barcelona y Alicante tienen más.

Los datos muestran una fuerte concentración de este tipo de vivienda en un número reducido de territorios. En el conjunto de España había 46.454 viviendas anunciadas a finales de junio por más de un millón de euros y las seis primeras provincias, entre las que figura Girona, reunían 39.889, cerca del 86% de toda la oferta.

La distancia con los principales mercados, sin embargo, es considerable. Málaga lidera la clasificación con 9.472 viviendas de más de un millón de euros, el 20% del total, seguida muy de cerca por Madrid, con 9.276 y también un 20%. Baleares concentra 8.060, el 17%, mientras que Barcelona suma 5.492 y Alicante, 5.466, ambas con un peso próximo al 12%. A continuación aparece Girona con sus 2.123 anuncios.

Girona es una de las provincias con más viviendas de lujo a la venta

Por detrás de las comarcas gerundenses, Santa Cruz de Tenerife contabiliza 1.324 viviendas de más de un millón de euros, el 3% del total estatal. Valencia tiene 942 y Cádiz, 813, ambas con un peso del 2%. Más abajo aparecen Las Palmas, con 467; Vizcaya, con 340, y Guipúzcoa, con 327.

La fotografía ha cambiado ligeramente respecto al año pasado. Entonces, Girona tenía 2.600 viviendas anunciadas por más de un millón de euros, mientras que ahora suma 2.123. Esto supone 477 inmuebles menos, una caída de más del 18% en un año. La demarcación mantiene, pese a todo, la sexta posición estatal, aunque su peso sobre el conjunto de la oferta ha pasado del 6% al 5%.

La evolución gerundense contrasta con la del conjunto de España, donde la oferta de viviendas por encima del millón de euros ha aumentado. El total ha pasado de los 43.707 inmuebles del año pasado a los 46.454 actuales, 2.747 más, un incremento de cerca del 6%.

Más de 250 viviendas por encima de los tres millones

La presencia de Girona entre los principales mercados inmobiliarios de precios elevados se mantiene cuando el foco se pone en el segmento más exclusivo. A finales de junio había 263 viviendas anunciadas en la provincia por más de tres millones de euros, el 3% de las 10.511 que había disponibles en el conjunto de España.

También en esta franja la oferta gerundense ha disminuido respecto a hace un año. La provincia ha pasado de las 293 viviendas de más de tres millones de euros anunciadas entonces a las 263 actuales. Son 30 inmuebles menos, una reducción de poco más del 10%. Pese al descenso, Girona mantiene la sexta posición estatal y el mismo peso del 3% sobre el conjunto.

De nuevo, la evolución es opuesta a la registrada en España. El número de viviendas anunciadas por más de tres millones de euros ha pasado de las 8.725 del año pasado a las 10.511 actuales, un aumento de más del 20%.

En esta franja, Málaga encabeza ahora claramente la clasificación con 3.671 propiedades, el 35% del total, seguida de Baleares, con 2.942 y un 28%. Madrid ocupa la tercera posición con 1.830 viviendas.

El orden también ha cambiado respecto al año pasado, cuando Baleares lideraba este segmento con 3.005 anuncios y un 34% del total, por delante de Málaga, que tenía 2.721 y concentraba el 31%. Madrid contabilizaba entonces 1.021.

A mayor distancia aparecen actualmente Barcelona, con 608 inmuebles anunciados por encima de los tres millones de euros, y Alicante, con 506. Justo después se sitúa Girona, con 263, por delante de Santa Cruz de Tenerife, que contabiliza 247, y Cádiz, con 232.

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El salto es importante respecto al resto de territorios. Valencia, que tiene 942 viviendas anunciadas por más de un millón de euros, solo contabiliza 47 por encima de los tres millones. Las Palmas suma 37; Guipúzcoa, 21, y Sevilla, 20.