Jan Eskenazi, empresario que fabrica casas cápsula: "Vivir en 15 m² por unos 70.000 euros lo veo bien. La cápsula es cómoda y creo que es superconfortable"

Los precios de las casas siguen subiendo sin parar y el acceso a las hipotecas se complica para todos. Por eso seguramente muchas personas han decidido buscar diferentes alternativas. Una de las que más está destacando recientemente son las casas cápsula futuristas.

Estas casas cápsula se unen a la lista de posibilidades para evitar los precios desorbitados de la vivienda. Opciones como vivir en una caravana o construir una vivienda a partir de contenedores marítimos han dado a mucha gente la oportunidad de encontrar una forma de independencia y realización personal.

Esta situación la expone Diego Revuelta en su canal de YouTube, en el que tiene más de 115.000 suscriptores a mediados de agosto. En su canal, Diego hace reportajes de investigación y entrevistas reales sobre temas controvertidos, sin cortes innecesarios, porque "aquí lo que importa es escuchar a los protagonistas tal como son", según expone.

Casas cápsula futuristas

En uno de sus vídeos más virales, el 'youtuber' realiza un reportaje documental explorando cómo las casas cápsula futuristas están cambiando las reglas del juego para quienes buscan alternativas económicas y sostenibles en el ámbito de la vivienda. Diego pretende responder cómo es vivir en una de estas viviendas y cuánto cuesta aproximadamente hacer este proyecto.

El protagonista del reportaje es Jan Eskenazi, un empresario especializado en estas viviendas cápsula y fundador de la empresa Qosqo Cabin, que fabrica este tipo de casas. "Esto lo fabrico yo. La verdad es que lo construyo porque es mi pasión. Me encanta hacer habitaciones pequeñas y construcciones pequeñas", empieza exponiendo.

Diferentes tamaños y precios

Jan explica que su empresa ofrece cápsulas de diferentes tamaños y precios: "Esta sería como la más pequeñita; digamos que esta cuesta unos 32.900 euros. Bueno, tenemos otra de 24.900 euros, pero no entra la cocina". El arquitecto también expone que la cápsula de 32.900 euros tiene 15 metros cuadrados.

Jan Eskenazi, un empresario especializado en estas construcciones, explica cómo dirige su negocio. / YouTube / Diego Revuelta

La empresa de Jan no se limita a hacer modelos fijos de estas casas cápsula, sino que prefieren personalizarlas con sus más de 2.000 clientes. El veterano empresario comenta que 'Qosqo Cabin' ofrece desde hacer habitaciones individuales e instalar proyectores en ellas hasta hacer una pequeña terraza para disfrutar las vistas de tu terreno.

No fabrica en España

Según Jan, la clave de su negocio es no fabricar estas cápsulas en España: "Esto en España no se puede fabricar porque los costos son altísimos. El cristal que tenemos, en España lo han tasado en unos 60.000 euros. Esto es porque no solo son cristales aislantes, sino que tienen un control solar, son cristales templados...".

Para finalizar el reportaje, Diego Revuelta habla con Milly, una joven ecuatoriana que emigró a España en el 2008, cuando tenía solo 17 años. Esta mujer, que actualmente tiene 35 años, dice no querer pagar un alquiler de 1.000 euros al mes, con lo que está barajando la posibilidad de comprar una de estas cápsulas, concretamente la de 15 metros cuadrados.

¿Son suficientes 15 m²?

Al comprar este tipo de vivienda, también se verá obligada a comprar un terreno en el que instalarla, que podría costarle más de 30.000 euros.

Milly, una joven ecuatoriana que emigró a España en el 2008, cuando tenía solo 17 años, se plantea comprar una cápsula. / YouTube / Diego Revuelta

Teniendo en cuenta que se mudaría con su pareja, puede ser que 15 metros cuadrados sean insuficientes. Aun así, Milly lo ve una buena opción: "Vivir en 15 m² por unos 70.000 euros lo veo bien. La cápsula es cómoda, me gustan las cosas pequeñas y, aparte, creo que es superconfortable. Me gusta mucho la calidad que tiene este sitio".