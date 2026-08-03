Alberto Sánchez, abogado experto en vivienda, sobre qué pasa con el contrato de alquiler cuando el propietario muere: “Sí puede terminar…”

El mercado inmobiliario es uno de los temas que más incertidumbre genera a la hora de independizarse: desde los precios, pasando por las cláusulas de los contratos, hasta los temas legales, son muchas las dudas que surgen durante todo el proceso.

Por ello, algunos expertos y licenciados utilizan las redes sociales para difundir sus conocimientos y resolver las cuestiones de los que buscan comprar o alquilar una vivienda.

Es el caso de Alberto Sánchez, un abogado experto en vivienda y herencias que utiliza sus cuentas de Instagram y TikTok para responder las preguntas de sus seguidores.

¿Qué pasa cuando fallece el casero?

Una de las dudas más habituales es sobre lo qué ocurre con el contrato de arrendamiento tras la muerte del propietario, puesto que, según datos del Col·legi i associació d’agents de la propietat immobiliària de Girona, el 45% de los caseros españoles se encuentran en la tercera edad.

Ante este dilema, Sánchez explica que “el contrato permanece exactamente igual”, aunque con algunas condiciones.

Si el arrendador era el propietario de la vivienda, “el contrato debe seguir durando al menos cinco años -el mínimo actualmente-, y por supuesto que no se puede cambiar la renta de un día para otro”, aclara el abogado.

Términos y duración

Y es que, los herederos se subrogan en el contrato de alquiler, es decir, cambia su titularidad, “lo que significa que es como si lo hubieran firmado ellos, por lo que realmente lo único que suele cambiar es el número de cuenta donde hay que ingresar la renta todos los meses”, concluye.

Por este motivo, y según la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), el contrato sigue con los mismos términos y duración que ya estaban fijados.

Además, tampoco se puede exigir el desalojo del piso sin una causa legal que lo justifique.

La única excepción

Sin embargo, existe una excepción: “si el casero era usufructuario, que no propietario, cuando fallece, el contrato de alquiler de vivienda sí puede terminar”, cuenta Sánchez.

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En otras palabras, un usufructuario es la persona que tiene el derecho a usar y disfrutar un bien ajeno (como una casa o un coche), recibir sus ganancias o frutos, sin ser el dueño legal de ese bien. De este modo, el propietario legal de la casa tendría el derecho de decidir qué hacer con ella.