Rubén Zaballos, propietario de 200 pisos: "Realmente se está gestionando fatal la política de vivienda"

El mercado de la vivienda es uno de los temas que más preocupan a los españoles actualmente. Los precios elevados y el aumento de la demanda hacen que miles de personas no puedan marcharse de casa de sus padres.

De hecho, España tiene una de las tasas de emancipación más altas de la Unión Europea: según datos del Observatorio de vivienda, solo un 14,5% de jóvenes de entre 16 y 29 años pudieron independizarse en 2025, una cifra que ha bajado un 6,3% respecto a 2015.

Plan Estatal de Vivienda

Además, según la misma fuente, la edad de emancipación española, que alcanza los 30 años, supera ya los 26,2 años de la media de la Unión Europea, puesto que aquí los jóvenes deben dedicar más del 98% de su sueldo al alquiler.

Asimismo, el país de la UE donde la media de edad es más baja es Finlandia, que se sitúa en 21,4 años y supera por casi 10 puntos a España.

Para tratar de solucionar el problema, el Gobierno ha implementado medidas, aunque de momento insuficientes, como el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 , al cual destina 7.000 millones de euros para ampliar el parque de vivienda asequible.

200 pisos en propiedad

Entre las medidas se encuentran incrementar el IVA de los pisos turísticos al 21%, extender el control de precios o continuar con el 150% más de impuestos para los propietarios con más de una vivienda vacía.

No obstante, estas medidas no son aprobadas por muchos arrendadores, que se plantean si merece la pena continuar dentro del mercado del alquiler.

Uno de ellos es Rubén Zaballos, que posee 200 pisos. En el programa 'LaSexta Xplica', cuenta que adquirió las viviendas provenientes de fondos buitre y que las transformó en pisos turísticos "por problemas con que la gente no paga el alquiler".

Su objetivo, vender los pisos

Sin embargo, asegura que de los 200 pisos, solo ha tenido problemas con 10 inquilinos, y que la gente de su entorno le aconseja: que “no alquile más a gente así porque tiene que estar pendiente de si pagan y el alquiler turístico es más cómodo”.

También explica que su objetivo de 2026 es “vender todos sus pisos” porque tiene “otras empresas que son más rentables”. Tras esto afirma que, según él, no le sale a cuenta: “Realmente se está gestionando fatal la política de vivienda. Los mensajes estos de ‘vamos a expropiar y a freír a impuestos a los empresarios’ no ayudan”, defiende.

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