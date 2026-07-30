Crisis habitacional
La localidad de Catalunya donde alquilar un piso sale bastante barato: a 10 euros el metro cuadrado
El municipio es el más asequible de la comunidad, pero no es de los 25 más económicos de España
¿Cómo consultar los topes al alquiler en Catalunya? MAPA de los 302 municipios que aplican esta medida
Así han divergido los alquileres en los municipios limitados por ley y en los que siguen libres
El acceso a la vivienda continúa siendo uno de los principales retos en Catalunya: más del 90% de la población reside actualmente en municipios declarados como zonas de mercado residencial tensionado.
Desde marzo de 2024 se aplica en ellos la limitación de precios prevista en la Ley de Vivienda para tratar de contener el encarecimiento del alquiler.
Aun así, el mercado sigue mostrando grandes diferencias entre territorios y, mientras el Àrea Metropolitana de Barcelona concentra algunos de los alquileres más elevados del país, todavía existen municipios donde arrendar una vivienda cuesta menos que la media catalana.
8,1 euros por metro cuadrado
Es el caso de Tortosa (Baix Ebre, Tarragona), que se ha convertido en el municipio más barato de Catalunya para alquilar un piso, según el último estudio publicado por Idealista a partir de los precios del segundo trimestre de 2026.
La capital del Baix Ebre registra un precio medio de 8,1 euros por metro cuadrado al mes, lo que la convierte en la única localidad catalana analizada con un alquiler inferior a los 10 euros por metro cuadrado.
La cifra se sitúa muy por debajo de la media de Catalunya, que alcanza los 17,6 euros por metro cuadrado, por lo que alquilar en Tortosa resulta un 54,1% más económico (unos 9,5 euros) que hacerlo, de media, en el conjunto de la comunidad autónoma.
Los 25 municipios más baratos
Sin embargo, Tortosa no consigue entrar entre los 25 municipios más baratos de España, un ranking dominado por Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura.
En ese listado, sí aparecen localidades como Baeza (Jaén), Ponferrada (León), Puertollano (Ciudad Real), Lorca (Murcia) o Calatayud (Zaragoza).
La primera está en Jaén
La clasificación nacional la encabeza Baeza, donde el alquiler medio se sitúa en 5,2 euros por metro cuadrado. Tras ella aparece Almendralejo (Badajoz), Úbeda (Jaén), Lucena (Córdoba) y Puertollano, todas con un precio medio de 6,5 euros por metro cuadrado.
En Baeza, la localidad que encabeza el listado, alquilar una vivienda cuesta un 61,7% menos que la media andaluza, unos 13,5 euros.
¿Dónde han bajado más los precios del alquiler?
Aunque el alquiler continúa encareciéndose en el conjunto de España, varias ciudades catalanas han registrado importantes descensos durante la primera mitad de 2026, según el Índice Inmobiliario de Fotocasa.
De hecho, cinco municipios catalanes figuran entre las 11 ciudades de España donde más ha bajado el precio del alquiler desde enero.
L'Hospitalet de Llobregat (Barcelonès) lidera el ranking nacional de descensos, con un alquiler medio de una vivienda de 80 metros cuadrados que ha pasado del 1.682 euros mensuales -en enero-, a 1.428 euros -en junio-, una reducción de 254 euros al mes, equivalente a una caída del 15,1%.
Cinco de once
Los otros municipios catalanes son Girona, que ocupa la tercera posición -con un descenso de 196 euros mensuales-, Esplugues de Llobregat (Baix Llobregat, Barcelona)- con 172 euros mensuales menos; Sabadell (Vallès Occidental, Barcelona), con 136 euros mensuales menos; y Barcelona, con 118 euros menos.
No obstante, estas variaciones corresponden al precio medio de los anuncios publicados entre enero y junio de 2026 y no implican que los contratos ya firmados hayan reducido automáticamente su renta.
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