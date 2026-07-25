¿Te pueden obligar a quitar el aire acondicionado de casa si hace mucho ruido? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

El aire acondicionado ha dejado de ser un lujo puntual para convertirse en una necesidad en muchos hogares durante los meses de calor. Las olas de calor, las noches tropicales y las viviendas mal aisladas han disparado su uso, especialmente en edificios antiguos donde resulta difícil mantener una temperatura soportable sin recurrir a estos aparatos. Pero la comodidad dentro de una vivienda puede transformarse en un conflicto si la unidad exterior hace ruido, vibra, expulsa aire caliente hacia otro vecino o se instala en una fachada sin permiso.

En las comunidades de propietarios, los problemas no suelen surgir por tener aire acondicionado, sino por cómo y dónde se instala. Una máquina exterior colocada en una fachada, en un patio interior, junto a una ventana ajena o sobre una terraza comunitaria puede generar discusiones por estética, seguridad, vibraciones, desagüe o descanso. De ahí la pregunta que se repite cada verano: ¿puede la comunidad obligarte a retirar el aire acondicionado o cambiarlo de sitio si molesta demasiado?

Ley de Propiedad Horizontal

La respuesta está en la Ley de Propiedad Horizontal. Su artículo 7.1 permite al propietario modificar elementos arquitectónicos, instalaciones o servicios de su piso o local, pero con límites: no puede menoscabar la seguridad del edificio, alterar su estructura general, su configuración o estado exteriores, ni perjudicar los derechos de otro propietario. Además, debe dar cuenta previamente de las obras a quien represente a la comunidad. Esto significa que la instalación de un aire acondicionado no es un acto completamente libre si afecta a la fachada, a un patio común o a cualquier elemento visible o compartido del inmueble.

El artículo 7.2 añade otro límite importante: ni el propietario ni el ocupante pueden desarrollar actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o contrarias a las normas sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Aquí entra el problema del ruido y las vibraciones. Un aparato que funciona correctamente, dentro de los límites permitidos y sin afectar al resto, difícilmente justificará una retirada. Pero si el equipo genera una molestia constante y acreditada, impide el descanso, transmite vibraciones a otra vivienda o expulsa calor y condensación hacia zonas ajenas, la comunidad o el vecino afectado pueden reclamar.

La clave jurídica no está en que a alguien “le moleste” de forma subjetiva, sino en demostrar un perjuicio real. En este tipo de conflictos suelen ser importantes las mediciones acústicas, los informes técnicos, las fotografías, los vídeos, las comunicaciones previas, las quejas reiteradas y las normas internas de la comunidad. La jurisprudencia suele analizar caso por caso: si hay autorización comunitaria, si la fachada ya tenía instalaciones similares, si el aparato supera niveles de ruido, si está en un elemento común, si perjudica a otros propietarios y si existen alternativas razonables, como cambiar la máquina de ubicación, instalar soportes antivibración, canalizar el desagüe o sustituir el equipo por otro más silencioso.

Ordenanza municipal

A la Ley de Propiedad Horizontal se suman las ordenanzas municipales, que pueden regular la colocación de aparatos en fachadas, patios, cubiertas o zonas visibles desde la vía pública. En algunos municipios, instalar la unidad exterior en la fachada sin autorización puede implicar una orden de retirada y sanciones económicas.

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Cómo reclamar

Si un vecino instala la máquina sin permiso o provoca molestias, lo recomendable es seguir un orden. Primero, revisar los estatutos, las normas internas y la ordenanza municipal. Después, comunicarlo al presidente o al administrador de la finca y pedir que se requiera al propietario para corregir la instalación. Si el problema persiste, la comunidad puede llevar el asunto a junta y aprobar acciones para exigir la retirada, el traslado o la adaptación del aparato. Si hay daños en fachada, humedades por el desagüe, vibraciones o ruido superior al permitido, también puede reclamarse la reparación de perjuicios. En casos extremos, el afectado puede acudir a los tribunales, especialmente si la comunidad no actúa.