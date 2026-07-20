José Muñoz, inversor inmobiliario, da las claves para comprar una vivienda cobrando 1.400 euros al mes: "El sistema no está diseñado para que con ese sueldo puedas comprar"

El encarecimiento de la vivienda y la dificultad para ahorrar con sueldos medios hacen que el acceso a un piso en propiedad sea un objetivo cada vez más lejano para muchos. En este contexto, surgen en redes sociales propuestas que prometen atajos o alternativas al modelo tradicional de compra.

Una de ellas es un vídeo viral, publicado en la cuenta de Instagram de José Muñoz, un inversor inmobiliario y creador de contenido, que plantea la posibilidad de adquirir una vivienda “sin dinero”, defendiendo que el problema no es la falta de ahorro, sino un sistema que impide comprar con ingresos habituales.

El Índice de Precios de Vivienda (IPV) en España, que publica el Instituto Nacional de Estadística, se informa de que los precios han subido un 12,9% en el primer trimestre, respecto al mismo periodo del año anterior, siendo el aumento en vivienda nueva del 9,1% y del 13,5% en vivienda de segunda mano.

Además, respecto al trimestre anterior, los precios crecieron un 3,5%. Esto indica el preocupante estado en el que se encuentra la vivienda en España.

Estos datos evidencian que ahorrar el 20% de un sueldo de 1.400 euros durante una década no alcanza para comprar un piso. Esa es la cuenta que hace José Muñoz en uno de sus últimos vídeos, donde desgrana cifra a cifra por qué el sistema, según él, "no está diseñado" para que una persona que cobra el salario medio acceda a la vivienda.

Ahorro cobrando 1.400 euros al mes

El inversor responde a la pregunta de cuánto tiempo tarda una persona que cobra 1.400 euros al mes en poder comprarse un piso en España. "Estamos hablando de un ahorro de 3.360 al año. Pero el piso promedio que buscamos son unos 200.000 euros", expone el creador de contenido.

Muñoz sigue calculando: "En el sexto año, ya tendrías 20.160 euros, pero es la mitad de la entrada; aún te queda mucho. En el décimo año, ya tendrías 33.660 euros, que parece mucho, pero sigue sin ser suficiente. Además, han pasado 10 años, con lo que el piso ya no valdrá 200.000; muy posiblemente valdrá 240.000 euros".

Invertir en pisos con poco dinero

Al finalizar estos cálculos, llega a una clara conclusión: "Parece imposible, pero el problema no es que no ahorres, es que el sistema no está diseñado para que con ese sueldo puedas comprar".

Aun así, según el experto, no está todo perdido y "hay una manera que muy pocos conocen para invertir en pisos" sin tener dinero, o con poco dinero. De hecho, expone que se puede aspirar a invertir en viviendas "con el dinero del banco de inversores o del mismo propietario".

Piso en Hospitalet por 200.000 euros

Como ejemplo, cita una operación concreta: un piso en Hospitalet comprado por 200.000 euros, en el que se invirtieron 331.945 euros repartidos entre varios inversores, y que finalmente se vendió por 425.000 euros.

De esta manera, José Muñoz expone que, aunque este tipo de propuestas despiertan interés en un contexto de dificultad creciente para acceder a la vivienda, también plantean dudas sobre sus riesgos y su aplicabilidad real para la mayoría. Más allá del atractivo del mensaje, hay que analizar en detalle este tipo de fórmulas antes de asumir compromisos financieros complejos.