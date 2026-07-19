Los arquitectos de Manresa alertan: "Hoy no sale a cuenta construir pisos que no sean para personas que puedan pagar precios elevados"

El presidente territorial del COAC en las comarcas centrales, Manel Alcubierre, destaca que durante el primer semestre de este año se han visado más viviendas en el territorio que expedientes se han registrado. Esto significa, según el presidente, que el mercado apuesta por las viviendas plurifamiliares, según ha explicado este jueves durante la presentación de los datos de visados en las comarcas centrales correspondientes al primer semestre del año. Con todo, alerta de que el incremento de precios tanto de los materiales de construcción —una subida experimentada por la pandemia que no ha vuelto al nivel prepandémico— como de la mano de obra limitan las promociones a viviendas con precios elevados, que no están al alcance de todo el mundo.

"Hace falta más suelo disponible", dice Alcubierre, que al mismo tiempo reclama "agilización" a la Administración para facilitar las complejas tramitaciones del sector. Alcubierre señala otro factor que constriñe el mercado: "las limitaciones a los promotores, a quienes con cinco viviendas ya se les califica de grandes tenedores, hacen que la inversión se dirija a otras actividades". Según el secretario del Colegio en las comarcas centrales, Jaume Soldevila, la Administración debería aportar "facilidades" y no "castigos" a los promotores inmobiliarios. Por todo ello, concluyen, "hoy no sale a cuenta construir pisos que no sean para personas que puedan pagar precios elevados".

Manel Alcubierre y Jaume Soldevila, en la sede del colegio de arquitectos en Manresa / COAC

Tanto Alcubierre como Soldevila ponen de manifiesto otro problema: la falta de mano de obra. El estallido de la burbuja de 2008, apuntan, alejó a muchos profesionales del sector, y la cifra de personal disponible "no se ha recuperado".

Las propuestas colegiales

"Ante un escenario en el que la actividad de visado crece ligeramente, pero el número de viviendas visadas se mantiene estancado y continúa siendo insuficiente para dar respuesta a las necesidades del país, el COAC considera prioritario continuar impulsando medidas que permitan aumentar la oferta residencial y acelerar la puesta en marcha de nuevos proyectos", asegura el Colegio profesional en una nota. El COAC alerta de que "el alargamiento de los plazos de tramitación de las licencias urbanísticas se ha convertido en uno de los factores que dificultan el desarrollo de las nuevas promociones", al mismo tiempo que defiende "la necesidad de adoptar medidas que permitan reducirlos de manera significativa".

Según el Colegio, "la creciente complejidad de la normativa urbanística y técnica, junto con la falta de homogeneización y publicidad de los criterios interpretativos aplicados por los diferentes ayuntamientos, dificulta una aplicación uniforme de la normativa y contribuye a alargar los plazos de revisión de los expedientes".

El COAC valora "positivamente" las iniciativas que impulsan las diferentes administraciones para agilizar la tramitación de las licencias, "siempre que se desplieguen de manera rigurosa, progresiva y consensuada con los profesionales del sector, y se complementen con actuaciones inmediatas que permitan mejorar la eficiencia del sistema". En este sentido, esta semana el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha presentado un anteproyecto de ley para recortar los plazos de procedimientos administrativos que hoy pueden tardar un año, con el objetivo de impulsar tanto la vivienda como la industria.

Entre las "actuaciones inmediatas" para mejorar la eficiencia, el Colegio de Arquitectos considera necesario "reforzar los equipos de arquitectos municipales con más carga de trabajo, facilitar el acceso a los recursos y programas necesarios para impulsar la transformación digital, simplificar y homogeneizar la normativa aplicable y promover la formación continuada de los profesionales tanto del sector privado como de la Administración pública".

El COAC ha presentado a la Generalitat una propuesta con diversas medidas para mejorar el funcionamiento de los procesos de concesión de licencias, entre las que destaca "recuperar los canales de consulta previa entre los técnicos municipales y los redactores de los proyectos". Manresa queda exenta de esta demanda, destaca Manel Alcubierre, ya que el Ayuntamiento de la capital del Bages puso en marcha un asistente digital para facilitar la tramitación de las licencias. Sant Fruitós de Bages también ha puesto en marcha hace poco más de un mes un nuevo mecanismo de tramitación telemática para la solicitud de licencias o comunicaciones urbanísticas que requieren un proyecto o documento técnico.

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Según el COAC, "la respuesta a la emergencia habitacional requiere una estrategia estable y sostenida en el tiempo". Por este motivo, defiende "la formalización de un nuevo Pacto Nacional por la Vivienda que permita desplegar medidas de largo recorrido, más allá de los ciclos políticos, y que combine el incremento de la oferta residencial, la rehabilitación del parque existente, la regeneración urbana y el equilibrio territorial".