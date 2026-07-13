¿Te pueden multar por tener el aire acondicionado en la fachada? Esto es lo que dice la ley y cuándo hay riesgo de sanción

El aire acondicionado se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del verano español. Las sucesivas olas de calor y las temperaturas cada vez más altas han hecho que millones de hogares dependan ya de estos equipos para mantener unas condiciones mínimas de confort dentro de casa.

Sin embargo, junto al aumento de las instalaciones también ha crecido la preocupación entre muchos propietarios tras la aparición de informaciones en redes sociales y distintos portales que alertan sobre multas de hasta 3.000 euros por tener el compresor instalado en la fachada del edificio.

La realidad es más compleja, y lo cierto es que no existe ninguna ley estatal nueva ni una prohibición general en toda España que obligue a retirar todos los aparatos visibles desde la calle. Pero eso no significa que cualquier instalación sea legal.

La fachada es un elemento común y no siempre puede modificarse

El principal punto de partida se encuentra en la Ley de Propiedad Horizontal, que protege los elementos comunes del edificio, entre ellos la fachada exterior.

Esto implica que la colocación de un compresor puede requerir autorización de la comunidad de propietarios o ajustarse a lo que establezcan los estatutos del edificio, especialmente cuando la instalación modifica la estética exterior del inmueble o afecta a otros vecinos.

Un aparato de aire acondicionado en el exterior de la casa / PEXELS

En la práctica, muchas comunidades ya disponen de criterios específicos sobre dónde deben colocarse las unidades exteriores o incluso reservan espacios concretos para ello, como patios interiores o cubiertas comunitarias.

Las multas dependen sobre todo de cada ayuntamiento

Donde realmente aparecen las sanciones es en el ámbito municipal. Numerosos ayuntamientos regulan mediante ordenanzas urbanísticas la instalación de aparatos de climatización visibles desde la vía pública, especialmente en centros históricos, edificios protegidos o zonas de especial valor arquitectónico.

Madrid, por ejemplo, permite determinadas instalaciones siempre que se integren adecuadamente en la fachada y no sobresalgan determinados límites, además de exigir en algunos casos estudios de conjunto para el edificio.

En otras ciudades las restricciones pueden ser mayores y las sanciones variar considerablemente según la gravedad de la infracción y la normativa local. Por ese motivo, sí existen expedientes y multas de varios cientos o incluso miles de euros, aunque no se trata de una sanción automática ni uniforme en toda España.

Ruido, vibraciones y agua: las causas más habituales de denuncia

Más allá del aspecto estético, las reclamaciones vecinales suelen producirse por otros motivos mucho más frecuentes.

El ruido nocturno, las vibraciones transmitidas a la estructura del edificio o el vertido del agua de condensación directamente a la calle son algunas de las infracciones que más expedientes generan en los ayuntamientos españoles durante los meses de verano. Una instalación correctamente ejecutada y mantenida reduce considerablemente este riesgo.

Un aparato cada vez más necesario en España

La cuestión llega además en un momento en el que el aire acondicionado deja de percibirse únicamente como un elemento de confort para convertirse progresivamente en una herramienta de adaptación al calor extremo.

Una persona enciende un aire acondicionado. / Simone Boccaccio

Los estudios sobre equipamiento energético de los hogares españoles muestran una implantación creciente de estos sistemas, aunque todavía muy desigual según el territorio y el nivel de renta de las familias.

En algunas zonas especialmente cálidas del país, disponer de aire acondicionado se ha convertido prácticamente en un equipamiento básico de la vivienda, mientras que los hogares con menos ingresos continúan teniendo mayores dificultades para acceder a él.

Qué conviene hacer antes de instalarlo

Antes de colocar una unidad exterior, los expertos recomiendan revisar tres aspectos: los estatutos de la comunidad de propietarios, la normativa urbanística municipal y las posibles limitaciones derivadas de la protección del edificio.

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Conocer esas reglas de antemano puede evitar conflictos vecinales, obras posteriores y, en determinados casos, sanciones económicas perfectamente evitables.