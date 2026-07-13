Vivienda
Montse Cespedosa, experta en hipotecas: "La carga fiscal de la vivienda nueva es insostenible, te hacen pagar hasta un un 26% de impuestos"
La compra de obra nueva acumula hasta un 26% de impuestos sobre el valor del inmueble, una cifra que preocupa a los compradores y que, según la experta, debería revisarse de forma urgente
Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: "Buscas gente más o menos con el mismo rol"
Mariona Carol Roc
a fiscalidad asociada a la vivienda continúa siendo uno de los grandes quebraderos de cabeza para quienes desean comprar, vender o incluso donar un inmueble. En el caso de la vivienda de obra nueva, la carga impositiva se dispara hasta niveles que muchos compradores desconocen.
Según explica la experta en hipotecas Montse Cespedosa, el conjunto de impuestos acumulados puede representar un porcentaje muy elevado sobre el valor final de la vivienda. La especialista pone un ejemplo claro: si se adquiere un inmueble por 300.000 euros, 78.000 corresponden únicamente a impuestos, lo que supone un 26% del valor total.
Esta cifra incluye desde el coste del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) aplicado a la compra del suelo, y que el promotor ya incorpora en el precio final, hasta los tributos derivados de la licencia de obra y otros gastos administrativos que el promotor debe asumir durante el proceso de construcción.
Una fiscalidad que se dispara en el momento de la compra
A esta primera fase se suma la carga impositiva que afronta directamente el comprador al formalizar la adquisición. En este punto entran en juego dos tasas clave: el IVA del 10% y el Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados (AJD).
En una vivienda de 300.000 euros, ambos conceptos ascienden a 32.250 euros, una cantidad que incrementa notablemente el desembolso final.
Para Cespedosa, esta situación refleja una presión fiscal que se ha vuelto “cada vez más insostenible”, especialmente para quienes buscan acceder a su primera vivienda.
Bajar impuestos para facilitar el acceso a la vivienda
La especialista en hipotecas considera que, si se pretende incentivar la compra de vivienda, el primer paso debe ser una revisión profunda de la fiscalidad.
"Solicito una bajada de impuestos para la compra de primera vivienda desde ya", concluye Cespedosa, insistiendo en que la actual estructura impositiva dificulta el acceso a la vivienda y penaliza a los compradores en un momento de gran tensión económica.
Fuente: Sport
- Escándalo en 'Malas lenguas': Cintora hace llorar a su tertuliana Marta Gómez Montero y provoca que abandone el plató: 'No me vas a humillar más, prefiero comer mierda
- No me vas a volver a humillar': Los motivos por los que Marta Gómez Montero abandonó el plató del 'Malas lenguas Noche' de Jesús Cintora
- Cierre de un histórico parque de atracciones: llevaba 36 años funcionando
- Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
- Agentes de paisano controlan el Mercat de Sant Antoni para regular la compraventa ilegal de cromos
- Una casa de 482 metros por 21.600 euros y otros inmuebles olvidados del Estado en Tarragona
- España se asegura un suministro masivo de gas durante quince años con contratos para la llegada de 2.250 barcos
- Kitchen está valorada, cerrada y para enjuiciar, esa pieza ya no tiene relevancia' dijo el juez Piña al conocer nuevos audios sobre Cospedal