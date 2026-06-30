Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
VenezuelaZapateroBrasilXavier AtanceMedidas anticrisisTerremoto VenezuelaCalorPensión amas de casaLucas Trejo
instagramlinkedin

Jubilación

Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: "Buscas gente más o menos con el mismo rol"

Alba asegura que su decisión no responde a una cuestión económica, sino al tipo de convivencia que busca en el inmueble que pone en alquiler

La Ley de Propiedad Horizontal contempla esta excepción: hay vecinos que no están obligados a pagar una derrama aunque la obra sea aprobada

Alba, propietaria de un piso con 25 años

Alba, propietaria de un piso con 25 años / 'Y ahora Sonsoles'

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Ramón Gutiérrez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El acceso a la vivienda sigue siendo uno de los grandes problemas en España y afecta a colectivos muy diferentes. Mientras los jóvenes se enfrentan a dificultades para emanciparse por los elevados precios y sus bajos ingresos, cada vez son más los jubilados que denuncian los obstáculos que encuentran para alquilar una vivienda.

Aunque el debate suele centrarse en las dificultades de los más jóvenes, muchas personas mayores aseguran que también tienen complicado acceder a un alquiler, especialmente cuando buscan una habitación. En algunos casos, afirman que los propietarios rechazan su candidatura por considerarlos un perfil más vulnerable.

El motivo por el que evita alquilar a jubilados

Sobre esta situación ha hablado Alba Aldehuela en el programa 'Y ahora Sonsoles', donde explicó por qué algunos propietarios prefieren no alquilar sus viviendas a personas jubiladas y los motivos que, según ella, hay detrás de esta decisión.

La propietaria, que alquila un piso por habitaciones, explica que prefiere no aceptar a jubilados como inquilinos porque busca un perfil que, a su juicio, encaje mejor con la convivencia que quiere fomentar dentro de la vivienda. "No me gusta porque quiero que sea un buen entorno", asegura para justificar su decisión.

La propietaria explicó que el piso lo compró su padre y que, debido a su situación personal, ella misma vive en la vivienda. Por ello, tiene claro que busca a una persona con la que pueda convivir cómodamente y mantener un buen ambiente en casa.

Además, reconoció que la crisis de la vivienda se está haciendo notar cada vez más. De hecho, aseguró que ha recibido solicitudes de perfiles muy diversos, incluyendo madres con bebés que buscaban una habitación.

Aunque reconoce que muchas personas mayores necesitan este tipo de opciones para encontrar una vivienda, Alba tiene claro que busca un perfil de inquilino con el que encaje en su día a día. "Yo vivo ahí y es mi casa", explicó, dejando claro que la convivencia es un aspecto clave para ella.

En ese sentido, la joven de 25 años aseguró que prefiere compartir piso con personas de una edad similar, ya que considera que es más fácil coincidir en hábitos, rutinas y estilo de vida.

Noticias relacionadas

"Este piso era para mi época universitaria porque yo no soy de aquí de Madrid, entonces buscas gente más o menos con el mismo rol", comentó. Ahora que trabaja, asegura que sigue buscando un perfil parecido, pero adaptado a su situación actual.

Fuente: Sport

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Sánchez responde a Page: 'Los que ahora piden elecciones son los que propiciaron un Gobierno del PP en 2016
  2. Dos muertos en un choque en Barcelona provocado por un conductor temerario que huía de la policía
  3. Así quedan los dieciseisavos de final del Mundial, al completo: todos los cruces, fechas y horarios
  4. La OCU recuerda la fecha del nuevo cambio en los ascensores: desde el 1 de julio habrá otra obligación para las comunidades
  5. Audiencias TV ayer: 'El show de Paz' comienza discreto, 'La Voz Kids' lidera la noche y La Sexta recupera su ventaja sobre 'Malas Lenguas Noche
  6. Gertrudis Alcázar, la secretaria de Zapatero imputada, y Marlaska, citados a comparecer esta semana en el Senado
  7. España suspende en osteoporosis: el 72% de mujeres de más 50 años no reciben tratamiento tras una fractura por fragilidad
  8. Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez, lleva una semana privada de su pasaporte sin conocer el motivo de la medida impuesta por el juez Peinado

Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: "Buscas gente más o menos con el mismo rol"

Alba, propietaria de un piso con 25 años, explica por qué evita alquilar a jubilados: "Buscas gente más o menos con el mismo rol"

La ayuda de hasta 3.000 euros que muchos propietarios desconocen para cambiar la calefacción por un sistema más eficiente

La ayuda de hasta 3.000 euros que muchos propietarios desconocen para cambiar la calefacción por un sistema más eficiente

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: Los propietarios pueden aparcar un coche y una moto en la misma plaza de párking, pero la comunidad puede prohibirlo

La Ley de Propiedad Horizontal contempla esta excepción: hay vecinos que no están obligados a pagar una derrama aunque la obra sea aprobada

La Ley de Propiedad Horizontal contempla esta excepción: hay vecinos que no están obligados a pagar una derrama aunque la obra sea aprobada

El refugio de Miguel Bosé: "Estoy en el lugar en el cual he estado durante años, en el que me he salvado"

El refugio de Miguel Bosé: "Estoy en el lugar en el cual he estado durante años, en el que me he salvado"

Un piso barato, prisas para firmar y 6.000 euros perdidos: la trampa inmobiliaria que denuncia una vecina de Madrid

Un piso barato, prisas para firmar y 6.000 euros perdidos: la trampa inmobiliaria que denuncia una vecina de Madrid

La crisis de la vivienda dispara las estafas inmobiliarias: "Se aprovechan de la desesperación de la gente"

La crisis de la vivienda dispara las estafas inmobiliarias: "Se aprovechan de la desesperación de la gente"

La OCU recuerda la fecha del nuevo cambio en los ascensores: desde el 1 de julio habrá otra obligación para las comunidades

La OCU recuerda la fecha del nuevo cambio en los ascensores: desde el 1 de julio habrá otra obligación para las comunidades