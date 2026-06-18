Estos son los mejores municipios de España para vivir después de la jubilación

En lo que llevamos de año, España cuenta con aproximadamente 9,4 millones de pensionistas y un total de 10,4 millones de pensiones contributivas activas. Del total, 6,6 millones es la cifra de personas que reciben un pago por jubilación, según datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

Sin embargo, en plena escalada del coste de la vivienda y del envejecimiento de la población, elegir dónde vivir para pasar el resto de su vida no laboral es una decisión difícil.

Por esta razón, el portal inmobiliario Idealista publicó un listado de los mejores municipios de España para poder disfrutar de la nueva etapa de retiro con calidad de vida, y uno de ellos está en Catalunya.

Los seis mejores municipios

Este municipio, perteneciente a la Costa del Sol (Málaga, Andalucía), es calificado como "el mejor pueblo de España para vivir jubilado", según el citado portal. Benalmádena tiene cerca de 70.000 habitantes y destaca por sus playas tranquilas, su paseo marítimo y las actividades de ocio y cultura.

Este pueblo cuenta con el Puerto Marino, en el acuario Sea Life Benalmádena, donde se pueden ver tiburones, manta rayas y otros animales acuáticos. Para los fanáticos de las mariposas, el municipio malagueño tiene también un templo budista tibetano, situado en la Estupa de la Iluminación, en el que se puede pasear entre más de 1.500 mariposas exóticas que vuelan en libertad.

El puerto deportivo de Benalmádena (Málaga, Andalucía). / SEA LIFE BENALMÁDENA / Europa Press

Además, Benalmádena cuenta con un casco antiguo de estilo tradicional andaluz, con el Castillo Monumento Colomares, dedicado al descubrimiento de América por Cristóbal Colón. Asimismo, seguro que tampoco pasa desapercibida la ubicación cuando se descubre que este municipio pertenece la Costa del Sol, famosa por su clima soleado y sus extensas playas mediterráneas.

Por último, el precio medio de la vivienda en venta en mayo de 2026 era de 4.122 euros/m2 y de 16,6 euros/m2 para el alquiler, según el portal inmobiliario.

En segundo lugar, no salimos de Málaga ni de la Costa del Sol: Mijas es una población de unos 90.000 habitantes y uno de los principales destinos turísticos a nivel nacional e internacional, según Idealista.

Se encuentra entre la ciudad de Málaga y Marbella, a unos 34 kilómetros de ambas localidades. Mijas cuenta con unas características vistas panorámicas del Mediterráneo, con calles empedradas y casas encaladas. Además, igual que Benalmádena, cuenta con un clima agradable y soleado.

El pueblo de Mijas (Málaga, Andalucía). / Europa Press

El precio medio de la vivienda en venta en mayo de 2026 es de 3.733 euros/m2 y de 15,2 euros/m2 para el alquiler.

De Málaga nos desplazamos a otra provincia andaluza, Granada. Almuñécar se ubica en la comarca de la Costa Granadina y también tiene vistas al Mediterráneo.

Esta ciudad se encuentra a unos 23 kilómetros de la famosa Nerja malagueña y se ubica justo a los pies de la Sierra de Almijara. Almuñécar ha experimentado un notable crecimiento en segundas residencias desde finales del siglo XX y tiene un amplio legado fenicio, romano y árabe que se combina con sus playas y clima subtropical. "Esta ciudad ofrece una simbiosis perfecta entre montaña y costa, pasado y presente, haciendo de ella un destino inolvidable", explica el portal inmobiliario.

La playa de La Herradura, en el término municipal de Almuñécar (Granada). / Alba Feixas / EFE

El precio de venta de la vivienda en mayo de 2026 es de 3.067 euros/m2 y de 10,8 euros/m2 para el alquiler.

En el cuarto puesto llegamos hasta Catalunya, donde se encuentra Sitges, una ciudad a 38 kilómetros de Barcelona y perteneciente a la comarca del Garraf. Esta localidad es conocida por el famoso Festival de Sitges, el certamen cinematográfico de género fantástico más importante a nivel internacional.

Más allá, esta población también es valorada por sus playas y paisajes costeros, su clima mediterráneo y "excelentes infraestructuras de transportes, servicios de salud y comunidad acogedora", explica el portal.

La playa de Sitges (Garraf, Barcelona). / Bcn

El precio de venta de la vivienda en mayo de 2026 es de 5.257 euros/m2 y de 18,4 euros/m2 para el alquiler.

Alejándonos de destinos costeros, nos adentramos hasta Miraflores de la Sierra, una población ubicada en Madrid. Este lugar se caracteriza por su paisaje montañoso y natural, ya que se sitúa entre los Siete Picos, una formación rocosa de la Sierra de Guadarrama, entre Madrid y Segovia.

Es un lugar ideal para aquellas personas amantes de actividades de montaña como el senderismo.

La Iglesia de Miraflores de la Sierra (Madrid). / Wikipedia / Ayuntamiento de Miraflores

El precio de venta de la vivienda en mayo de 2026 es de 2.139 euros/m2, sin información sobre el alquiler, según el portal inmobiliario.

Por último, y volviendo a las zonas costeras, la lista la cierra una localidad situada en la costa norte de la provincia de Castellón (Comunitat Valenciana). Peñíscola forma parte de la red de Los pueblos más bonitos de España, una asociación creada por Francisco Mestre para fomentar y preservar el patrimonio cultural de nuestro país.

Perteneciente de la comarca del Bajo Maestrazgo y de la Costa de Azahar, Peñíscola cuenta con el Castillo del Papa Luna, a 64 metros sobre el nivel del mar y construido durante los siglos XIII y XIV. Esta ciudad también cuenta con calles empedradas dentro de su casco antiguo y una amplia oferta cultural de eventos, festivales y actividades.

Peñíscola (Castellón, Comunitat Valenciana). / MED_EXTERNAS

El precio de venta de la vivienda en mayo de 2026 es de 2.304 euros/m2 y de 9,6 euros/m2 para el alquiler, según el portal inmobiliario.

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