La crisis de la vivienda sale de Madrid y Barcelona: los precios ya se disparan en las ciudades dormitorio

Durante años, quien no podía comprar o alquilar en Madrid o Barcelona tenía una solución relativamente sencilla: buscar vivienda unos kilómetros más lejos, en las llamadas ciudades dormitorio o ciudades refugio. Esa válvula de escape empieza a agotarse. La escalada de precios y la falta de oferta ya no afectan solo a las grandes capitales, sino también a muchos municipios de su entorno y a ciudades medias que hasta hace poco ofrecían una alternativa más asequible. El resultado es un efecto dominó que está extendiendo la tensión inmobiliaria a cada vez más zonas del país.

El fenómeno se produce en un momento de fuerte presión sobre el mercado residencial. El precio de la vivienda en España cerró 2025 con un incremento interanual del 12,9%, el mayor registrado en casi dos décadas, según el Instituto Nacional de Estadística (INE). Además, la población residente alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 49,3 millones de habitantes, impulsando aún más la demanda de vivienda.

Las familias buscan alternativas fuera de las grandes capitales

“Los altos precios alcanzados por el alquiler en grandes ciudades como Madrid y Barcelona, unidos a la desaparición de gran parte de la oferta, han empujado a muchas familias a ampliar sus rangos de búsqueda hacia municipios de la periferia”, explica Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.

Sin embargo, la consecuencia está siendo que esos mercados receptores comienzan a sufrir problemas similares a los de las grandes ciudades. Según Iñareta, la oferta disponible sigue siendo escasa y la competencia por cada vivienda es incluso más intensa en algunos municipios del extrarradio.

Desde pisos.com coinciden en el diagnóstico. Ferran Font, director de Estudios del portal inmobiliario pisos.com, señala que la demanda continúa concentrándose allí donde existen oportunidades laborales, servicios y comunicaciones. Por ello, no observa un traslado masivo hacia la denominada España vaciada, sino un desplazamiento hacia municipios cercanos a las grandes áreas metropolitanas y hacia ciudades medianas bien conectadas.

Estos mercados secundarios están empezando a absorber esa demanda, con lo que la presión sobre los precios también se traslada a ellos Ferrán Font — Director de Estudios y portavoz de pisos.com

El problema ya no es solo Madrid o Barcelona

El fenómeno es especialmente visible en corredores metropolitanos como el del Henares, entre Madrid y Guadalajara, donde muchas familias buscan viviendas más asequibles sin renunciar al acceso diario a sus puestos de trabajo.

Lo que hace unos años era una excepción empieza a convertirse en tendencia. La presión de la demanda llega a localidades donde los precios todavía eran relativamente moderados, elevando las dificultades para quienes ya residían allí y reduciendo progresivamente las diferencias respecto a las grandes capitales.

Los expertos advierten además de que estos municipios deben afrontar nuevos retos. No solo necesitan más vivienda, sino también infraestructuras, transporte público y servicios capaces de absorber el aumento de población.

La España vaciada sigue fuera del radar

Pese a que en muchos pueblos pequeños todavía existen viviendas a precios muy inferiores a los de las grandes ciudades, los analistas no detectan un movimiento significativo hacia las zonas rurales.

La explicación es sencilla: el empleo, los servicios públicos y las comunicaciones siguen concentrándose en las áreas urbanas. Además, el teletrabajo, que durante la pandemia parecía capaz de impulsar una redistribución territorial de la población, ha perdido protagonismo en muchas empresas.

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Por eso, la gran transformación que observan los expertos no es un éxodo hacia la España vaciada, sino la expansión de la crisis de la vivienda hacia una corona cada vez más amplia alrededor de las grandes ciudades. La tensión inmobiliaria ya no se limita a Madrid y Barcelona. Cada vez alcanza a más municipios que, hasta hace poco, actuaban como refugio para quienes buscaban escapar de los precios imposibles.