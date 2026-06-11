Salir de Barcelona para ahorrar en vivienda cada vez compensa menos, según un informe

Durante años, la fórmula era casi un mantra para quien aspiraba a comprar una casa: si los precios de Barcelona capital resultaban inalcanzables, bastaba con mirar hacia la provincia para encontrar metros cuadrados más asequibles. Ese cálculo, sin embargo, empieza a tambalearse.

Los últimos datos del mercado inmobiliario de segunda mano dibujan un giro que desafía la intuición: los precios crecen mucho más deprisa fuera de la ciudad que dentro de ella. La pregunta ya no es solo cuánto cuesta vivir en Barcelona, sino cuánto se ahorra realmente al marcharse y si este movimiento sigue compensando. Y la respuesta, según el último informe de Idealista sobre precios de la vivienda usada en España, es que cada vez menos.

Salir de la ciudad garantiza cada vez menos ahorro

Los datos demuestran un ritmo desigual en la escalada de precios. Mientras en Barcelona capital ha subido un 7,1% interanual, en la provincia de Barcelona el encarecimiento casi duplica esa cifra hasta alcanzar el 13,2%. La periferia, antaño refugio de los presupuestos ajustados, ya no ofrece la tregua de antes.

Los datos demuestran un ritmo desigual en la escalada de precios. / MAGNIFIC

La misma tendencia, promovida en cierta medida por los desorbitados precios ya alcanzados dentro de la urbe, se repite también a escala regional. El precio de la vivienda usada en Catalunya ha registrado un incremento del 14,2%, exactamente el doble de lo que sube la capital catalana. La presión alcista, por tanto, aprieta con mucha más fuerza fuera de la ciudad que dentro.

Un coste de oportunidad que se estrecha

Cabe destacar que, en términos absolutos, la capital sigue siendo notablemente más cara: el metro cuadrado se sitúa en 5.243 euros en Barcelona ciudad frente a los 3.300 euros de media en la provincia. Dicho de otro modo, comprar en la ciudad cuesta hoy casi un 58,9% más que hacerlo en la provincia, o lo que es lo mismo, mudarse fuera permite ahorrar en torno a un 37,1% por metro cuadrado.

Así, si la provincia escala al 13,2% y la capital se modera en el 7,1%, la distancia que justificaba el esfuerzo de mudarse se acorta cada ejercicio. El ahorro de partida sigue ahí, pero la inflación inmobiliaria lo está devorando de forma progresiva, concretamente a un ritmo anual de 64 €/m2 (en un piso de 100 m2, unos 6.400 euros de ahorro perdido al año).

Barcelona, un oasis de moderación

Comparada con el resto del país, la capital catalana resulta hoy por hoy prácticamente un oasis. Sin ir más lejos, la media nacional de subida se dispara hasta el 16,9%, lo que deja el 7,1% barcelonés en menos de la mitad del promedio español. A su vez, otros grandes mercados como Valencia (12%) o Bilbao (10,5%) también avanzan a un paso más agresivo.

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El trasfondo de estos datos agrava el diagnóstico más si cabe: el precio de la vivienda en España se encuentra en registros inéditos desde que existen registros. No quedan, por tanto, refugios baratos al margen de una subida ya generalizada. Sí, mudarse para ahorrar sigue siendo posible, pero el margen entre ciudad y provincia se evapora, y con él, una de las grandes certezas que durante años había sostenido al mercado metropolitano.