Las ventas exprés se consolidan: más de la mitad de las viviendas vendidas en España no llegan a tres meses anunciadas

El problema de la vivienda trae asociados muchos otros inconvenientes a la hora de encontrar un inmueble en el que instalarse. Los desorbitados precios de la oferta inmobiliaria, en especial dentro de las grandes ciudades, acaparan el foco mediático de una problemática que, sin embargo, se extiende mucho más allá.

En este contexto, Idealista ha publicado un informe con un dato revelador: del total de viviendas vendidas a través del portal inmobiliario a lo largo del primer trimestre de 2026, el 58% no alcanzó siquiera los tres meses anunciadas. Esto se traduce en que prácticamente seis de cada diez viviendas se venden en menos de 90 días. Ese porcentaje se reparte en tres tramos: un 22% que tardó entre uno y tres meses en venderse; un 23% que desapareció por venta del inmueble ofertado entre una semana y un mes después de publicarse; y un 13% para aquellas viviendas vendidas antes de cumplirse una semana desde la publicación del anuncio.

El 13% de las viviendas vendidas en el primer trimestre no estuvo ni una semana anunciada / MAGNIFIC

La otra cara la forman el 31% que estuvo entre tres meses y un año en el escaparate y el 11% que superó el año. El mercado –en buena parte– va deprisa, aunque no en todas partes al mismo ritmo, ni en la misma dirección que hace doce meses.

Radiografía de la rapidez inmobiliaria

El fenómeno de la venta exprés (menos de una semana anunciada) se agudiza en el momento en que ampliamos el mapa sobre las capitales. Entre las grandes ciudades, Bilbao encabeza la tabla con un 17% de su oferta inmobiliaria vendida en menos de siete días. La sigue inmediatamente Madrid, con un 16%, y un grupo que comparte el 15%: Sevilla, San Sebastián, Palma y Valencia. Por detrás quedan Barcelona (14%), Málaga (12%) y Alicante (9%).

En el extremo opuesto del 'ranking' se encuentra Teruel, donde solo el 8% de las viviendas se vendió en menos de una semana. Le siguen Pontevedra, Alicante, Granada y Lugo, todas ancladas en el 9%. La provincia aragonesa es también el territorio con menor incidencia de ventas exprés, con apenas un 2%, mientras que Navarra y Burgos lideran a escala provincial con un 22% cada una.

Burgos, la capital donde la vivienda vuela

Si una ciudad resume la aceleración del último año, esa es Burgos. El 28% de las viviendas vendidas en la capital burgalesa encontró comprador en menos de siete días, la tasa más alta de toda España. Le siguen Segovia (24%), Oviedo (23%), Pamplona (22%), Ávila (22%), Cuenca (21%), Huesca (21%) y, empatadas en el 20%, Soria y Zaragoza.

Burgos / .

Lo llamativo no es solo el dato, sino el salto respecto a las estadísticas del año anterior. Burgos es también la capital donde más ha crecido esta métrica: pasó del 12% en el primer trimestre de 2025 al 28% actual. Detrás se sitúan otras subidas igual de bruscas —Ciudad Real (del 6% al 18%), Cádiz (del 6% al 17%), Ávila (del 12% al 22%) y Girona (del 9% al 18%)—. Entre los grandes mercados, la venta exprés también ganó terreno en San Sebastián (del 13% al 15%), Bilbao (del 16% al 17%) y Palma (del 14% al 15%).

Madrid y Barcelona, a contracorriente

Eso sí, no todo el mapa se mueve en la misma dirección. A nivel nacional, el peso de las ventas exprés no ha variado respecto al año pasado, pero ese promedio esconde recorridos opuestos. En 21 capitales la métrica se ha reducido, y entre ellas figuran precisamente algunos de los grandes mercados. El caso más visible es Madrid, donde las ventas en menos de una semana han caído del 22% de hace un año al 16% actual. Barcelona sigue el mismo camino, del 18% al 14%.

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Vista aérea de Barcelona. / .

La lista de mercados que se enfrían continúa con Alicante (del 12% al 9%), Valencia (del 17% al 15%), Málaga (del 14% al 12%) y Sevilla (del 16% al 15%). Mientras buena parte del país acelera, las dos mayores plazas inmobiliarias frenan, señal de que la rapidez del mercado, lejos de ser uniforme, depende mucho de dónde se mire.