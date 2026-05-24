Nueva app para encontrar al compañero de piso perfecto: se acabó el problema de encontrar a la persona adecuada

Las difíciles condiciones de emancipación de la juventud española son "un problema como una casa". Así ha titulado el Consejo de la Juventud de España (CJE), publicado por el Ministerio de Juventud e Infancia, el informe para reflejar el panorama económico "insostenible" al que se enfrentan los jóvenes en cuanto al acceso a la vivienda.

Según el estudio, el 70% de las personas jóvenes se emancipa a través del alquiler, y el 87% de ellos comparte la vivienda con otras personas. El principal motivo es la necesidad de reducir gastos, aunque incluso compartiendo piso, el 30% de ellos aún necesita ayuda económica de su familia para poder hacer frente al alquiler.

Problemas de convivencia

Sin embargo, compartir piso no es tán fácil como parece. La convivencia supone compartir espacios de manera respetuosa y armónica con otras personas y, a veces, se hace difícil para algunos jóvenes.

Arnau Bernabeu y Juan Company, estudiantes en la Universitat Politècnica de València, son conscientes de esta problemática. Es por eso que estos dos jóvenes han ideado una solución para que, si un joven emancipado tiene que compartir la vivienda, por lo menos se asegure de que va a tener una buena relación con su compañero de piso.

Conectar inquilinos y propietarios

Hace un mes ambos estudiantes, que son compañeros de piso, idearon 'doMate', una aplicación móvil tanto para inquilinos como propietarios que convierte la convivencia en una decisión informada.

Bernabeu y Company explican a través de la página web de la aplicación que hay muy poca información real, por lo que el joven descubre con quién vive "cuando ya estás dentro". Además, los dos jóvenes estudiantes aseguran que elegir un mal compañero significa perder tiempo, dinero y, sobre todo, energía. 'doMate', explican, conecta a inquilinos y propietarios con más claridad, menos incertidumbre y mejores decisiones desde un principio. La aplicación aún no está disponible, pero su página web permite al usuario interesado registrarse dejando un e-mail para recibir un aviso cuando se lance.

Arnau Bernabeu y Juan Company se conocieron cuando este segundo sorteó poder entrar al piso donde vivía Bernabeu con otro amigo suyo. Evidentemente ganó Company y, aunque ellos aseguran ser "polos opuestos", ambos han conseguido lanzar un proyecto que protege a los jóvenes de futuros problemas de convivencia. Así como explica Company en una publicación en su cuenta de Linkedin, "no estás alquilando una habitación, estás decidiendo cómo vas a vivir cada día".

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