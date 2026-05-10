Nueva normativa
Lo dice la nueva norma: los ascensores de los edificios deberán pasar por otra inspección que puede suponer un elevado coste a los vecinos
La última versión del Real Decreto puede llegar a afectar a casi el 40% de los ascensores que hay en España
Miles de comunidades tendrán que adaptar su ascensor por ley: esto es lo que puede costar en tu edificio
Multas para algunos propietarios que instalan un ascensor en su bloque: debes cumplir con estos requisitios
Los ascensores son una parte esencial del edificio de una comunidad, especialmente si este cuenta con varios pisos. Según la Federación Empresarial Española de Ascensores (FEEA), que asegura que "el ascensor no es un lujo, es un medio de transporte necesario para quienes viven en edificios de viviendas", en 2024 se registraron 1.146.898 ascensores en toda España.
Así como la mayoría de situaciones y elementos en una comunidad de vecinos, los ascensores también están regulados por una ley. Se trata del Real Decreto 355/2024, aprobado el 1 de julio de 2024, aunque ha ido sufriendo varias actualizaciones.
Aumento de la seguridad
Hace tan solo un mes el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la última versión de esta normativa, que aprueba la nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) AEM 1 en materia de 'Ascensores'.
Su objetivo principal es aumentar la seguridad del parque de ascensores y modernizar la regulación sobre su servicio, mantenimiento e inspección.
La nueva actualización quiere regular la seguridad de los ascensores con una serie de requisitos que deben cumplir en las comunidades de vecinos para reducir el riesgo de que se pueda producir un accidente.
Qué requisitos debe cumplir el ascensor
Por tanto, la última versión obliga a actualizar los ascensores que no cumplan con determinados requisitos técnicos. Entre ellos se encuentran los siguientes:
- La instalación de barreras fotoeléctricas de protección contra el cierre de puertas para impedir atrapamientos.
- Una mayor precisión de la cabina en la nivelación de la parada, que debe quedar siempre a ras de suelo para evitar tropiezos.
- Un sistema de comunicación bidireccional en la cabina para poder contactar de forma directa con los servicios de emergencia.
- Mecanismos de control de carga que bloquee el funcionamiento del ascensor si supera el peso permitido.
- Medidas para impedir o detener los movimientos ascendentes o en reposo incontrolados de la cabina.
- Reformas estructurales para sustituir las guías de cabina y/o contrapeso de madera por acero.
¿Cuándo empezar las modificaciones?
Esta nueva normativa no obliga a renovar todos los equipos de golpe, pero sí que establece que debe adaptarse cuando no cumplan los nuevos requisitos técnicos. Por tanto, la aplicación de estas medidas será progresiva y se activará en los siguientes tres casos:
- Durante las inspecciones periódicas, que siguen siendo los mismos plazos de periodicidad establecidos.
- Cuando se detecten deficiencias de seguridad.
- Si se realizan modificaciones relevantes o hay un cambio de la empresa conservadora.
El tiempo para hacer el cambio también depende de la modificación que la comunidad de vecinos deba hacer sobre el ascensor. Si el cambio es mínimo el plazo puede ser de un año, sin embargo, los ascensores anteriores a abril de 1967 tienen entre tres y ocho años para actualizar estos sistemas. Los equipos que sean posteriores a esta fecha tienen un plazo de 10 años.
De los mil hasta los 40.000 euros
El coste de estas reformas dependerá del estado en el que se encuentre el ascensor inspeccionado. Si los cambios que se tienen que hacer son mínimos, el coste de las actuaciones podría ser de alrededor de unos mil euros. Sin embargo, si el ascensor necesita una reforma completa por tener muchos años de antigüedad, el desembolso podría aumentar hasta los 40.000 euros.
En España, casi el 40% del total de ascensores existentes llevan más de 20 años en servicio "lo que supone un desafío en términos de seguridad, eficiencia y accesibilidad con la entrada en vigor de la nueva normativa ITC AEM 1", informa FEEA.
Fuentes
- Federación Empresarial Española de Ascensores
- FEEDA recuerda que en España existen más de 5 millones de edificios con problemas de accesibilidad
- Cuando debo modernizar el ascensor de mi edificio (FEEDA)
- Real Decreto 355/2024, de 2 de abril, por el que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC AEM 1 «Ascensores»
- Nueva ITC de ascensores: qué cambios supone el Real Decreto 355-2024
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