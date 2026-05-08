Cambios en el Bono Alquiler Joven a partir de 2026: la norma que afecta a los jóvenes nacidos entre 1991 y 2008

Cambios en el Bono Alquiler Joven a partir de este año. Se trata de una ayuda estatal de hasta 300 euros mensuales, aunque puede variar según el caso entre 250 y 400 euros en distintas zonas específicas. Está dirigida a jóvenes de entre 18 y 35 años que alquilen una vivienda o una habitación y tengan ingresos limitados. La subvención se solicita en las comunidades autónomas, pero los plazos varían.

El plan aprobado por el Gobierno "establece nuevas medidas para facilitarte el acceso a una vivienda ya sea con ayudas directas como incrementando las viviendas sociales a precios asequibles". Desde el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana aseguran que "como ayuda al acceso a la vivienda se ha dotado una cartera con 200 millones de euros anuales, que estará vigente en los próximos dos años".

Los requisitos a tener en cuenta para la solicitud son: tener entre 18 y 35 años, acreditar rentas de trabajo y que tus ingresos anuales sean, con carácter general, inferiores a 3 veces el IPREM (siempre hay que tener en cuenta lo que concrete la convocatoria de tu comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla al afecto).

En cuanto a la cuantía, la ayuda consiste en 250 euros mensuales, pues es compatible con otras ayudas del Plan Estatal de Vivienda, lo que significa que se puede cubrir hasta el 40% de la diferencia entre el precio del alquiler y el Bono Alquiler Joven, con un límite total que no puede superar el 75% de la renta del alquiler.

Respecto a la duración, el bono se concede por un periodo máximo de dos años. Durante ese tiempo, la persona beneficiaria puede recibir hasta un total de 6.000 euros, distribuidos en pagos mensuales de 250 euros. Esto permite contar con un apoyo estable durante un tiempo prolongado para hacer frente al coste del alquiler.

Estos son los objetivos del Bono Alquiler Joven

Facilitar el acceso a la vivienda de los jóvenes

Con carácter general, en todo el territorio

Ofreciendo una línea de ayudas que cubra el seguro de impago, a través del plan estatal para el acceso a la vivienda 2022-2025

Ampliando la oferta a precios asequibles

¿Cómo se solicita la ayuda y qué plazo hay?

Para pedir la ayuda, los ciudadanos deben dirigirse donde se ubique la vivienda arrendada o a arrendar, pues son estas administraciones las que publicarán las convocatorias de la ayuda. Teniendo un plazo de que depende de la comunidad autónoma.

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Sin embargo, este programa se explica en todas las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla a excepción del País Vasco y de Navarra, que debido a su régimen foral, desarrollan sus propios programas de ayuda en su ámbito territorial.