Ni en el centro de Barcelona ni en el Eixample: el barrio catalán que lidera el alquiler más caro de España

Encontrar piso en una gran ciudad española se ha convertido en una misión casi imposible para muchos bolsillos. Los precios no paran de batir récords y la ubicación vuelve a marcar las reglas del juego: en determinadas zonas, pagar un alquiler se ha vuelto un hito inalcanzable para la mayor parte de la población.

Un reciente análisis del mercado inmobiliario realizado por el portal Fotocasa acaba de poner a un barrio muy concreto en el centro de todas las miradas. La diferencia con el resto del país es tan abismal que abre un debate inevitable sobre el futuro del alquiler en España. Y, sorprendentemente, el protagonista no está en Madrid ni en el centro de Barcelona.

Finestrelles lidera el ránking nacional del alquiler

El barrio de Finestrelles, ubicado en Esplugues de Llobregat (Barcelona), se ha convertido oficialmente en la zona más cara de España para alquilar al cierre de 2025. Su precio medio se dispara hasta los 26,66 euros por metro cuadrado, casi el doble que la media nacional, fijada en 14,21 euros/m².

Traducido al día a día: vivir de alquiler en un piso de 80 metros cuadrados cuesta aquí 2.133 euros al mes, unos 246 euros más que hace solo un año. Tras él, completan el podio otros enclaves de la Ciudad Condal como La Barceloneta (25,62 euros/m²) y El Camp de l'Arpa del Clot (25,60 euros/m²), con el barrio madrileño de Trafalgar pisándoles los talones a 25,40 euros/m².

Claves de la subida: ubicación prime y demanda solvente

Que Madrid y Barcelona acaparen los alquileres más altos no es ninguna casualidad. Ambas ciudades concentran las grandes sedes corporativas y los puestos de trabajo mejor pagados, atrayendo a un talento nacional e internacional capaz de asumir cifras que, en otros lugares, resultarían impensables.

Los expertos del sector lo tienen claro: barrios como Castellana o Diagonal Mar i el Front Marítim del Poblenou ofrecen un cóctel imbatible. Ubicación estratégica, calidad urbanística, conexiones envidiables y, en el caso barcelonés, la guinda de la playa a un paso. Si a todo esto se le suma una oferta limitada de vivienda, el resultado es inevitable: precios tensionados al alza sin freno aparente.

Tendencias emergentes: las subidas récord fuera de las capitales

Pero lo realmente llamativo no son las grandes capitales, sino lo que está ocurriendo lejos de ellas. El mayor incremento interanual registrado en todo el país no se ha producido tampoco en Madrid ni en Barcelona, sino en Altea ciudad (Alicante), donde los alquileres se han disparado un espectacular 36,8% en apenas doce meses.

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A esta lista se suman zonas como Salamanca (barrio Universidad – Tenerías) o Jaén (San Bartolomé – Millán de Priego), con subidas que también superan el 30%. La lectura, por tanto, es clara: la tensión inmobiliaria ha dejado de ser exclusiva de los barrios 'prime' y empieza a extenderse a ciudades medianas que, hasta hace bien poco, parecían a salvo de esta escalada generalizada de los precios.