Los expertos avisan del ‘coste oculto’ de vender un piso con inquilino: descuentos, riesgos y posibles indemnizaciones

Vender una vivienda con inquilino no es una operación neutra. Aunque la legislación española protege la continuidad de los contratos de alquiler, en la práctica este tipo de transacciones puede acarrear costes indirectos, pérdida de valor e incluso conflictos legales si no se han previsto determinados escenarios.

En los últimos días, el debate se ha reactivado a raíz de interpretaciones simplificadas sobre la obligación de indemnizar a los inquilinos. Sin embargo, el marco real que establece la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) en su artículo 14 es más matizado: vender un inmueble arrendado no implica automáticamente tener que compensar al inquilino, pero sí puede generar consecuencias económicas en determinadas circunstancias.

La primera derivada es puramente de mercado. Una vivienda con inquilino pierde atractivo para una parte relevante de compradores, especialmente aquellos que buscan uso inmediato. Es decir, se convierte en un activo menos líquido (y más negociado).

“Que exista un inquilino en una casa condiciona mucho la compra”, explica Ferran Font Blanch, portavoz y director de Estudios en pisos.com. “Una vivienda vacía se compra en condiciones más favorables porque el comprador puede utilizarla desde el primer momento. En cambio, si hay un inquilino, tendrá que esperar, como mínimo, a que termine el contrato”.

Esa limitación se traduce, en muchos casos, en ajustes en el precio. Según Font, este tipo de activos puede resultar atractivo para inversores –dispuestos a esperar y a asumir el alquiler en curso–, pero precisamente por ello “pueden comprarse por debajo de lo que serían los precios de mercado”.

Continuidad del contrato

Desde el punto de vista jurídico, la norma es clara: la venta no extingue el contrato de alquiler. El comprador se subroga en la posición del arrendador y debe respetar las condiciones vigentes.

La LAU fija, además, una duración mínima obligatoria:

Cinco años si el propietario es persona física .

. Siete años si es persona jurídica.

Durante ese periodo, el inquilino tiene garantizada su permanencia. No hay lugar a indemnización porque el contrato sigue intacto, incluso aunque cambie el propietario.

Dónde aparece el riesgo

El problema surge en contratos que superan esos plazos mínimos. Si el alquiler no está inscrito en el Registro de la Propiedad, el comprador solo está obligado a respetarlo hasta cumplir esos cinco o siete años. A partir de ahí, puede extinguirlo.

Este escenario puede provocar una ruptura anticipada respecto a lo pactado inicialmente con el inquilino. Y es ahí donde aparece el llamado “coste oculto”: una posible indemnización por los perjuicios causados, que suele recaer sobre el vendedor.

Aunque no es un supuesto mayoritario, sí es un riesgo real si no se ha planificado correctamente la operación.

Errores habituales del propietario

Más allá del marco legal, los expertos señalan fallos recurrentes que acaban complicando la venta.

Uno de ellos es no alinear el contrato con una posible desinversión futura. “A veces, como el propietario ya tiene en mente vender más adelante, fija una renta más baja o condiciones que no están del todo ajustadas al mercado”, apunta Font.

También son frecuentes:

Contratos excesivamente largos.

Cláusulas demasiado rígidas.

Falta de previsión sobre salidas anticipadas.

Los expertos añaden también que siempre hay formalismos –como derechos de tanteo o condiciones muy cerradas– que pueden complicar la comercialización en el futuro, añade.

Pocos conflictos, pero mucha desinformación

Pese al ruido generado en torno a este tipo de operaciones, los conflictos no son la norma. “Por lo general, no suelen darse situaciones problemáticas si ambas partes están razonablemente satisfechas”, señala el portavoz de pisos.com.

Sin embargo, eso no significa que exista un conocimiento sólido del marco legal. Más bien al contrario. “El conocimiento sobre la ley es mejorable, sobre todo porque en los últimos años ha habido cambios que hacen más difícil saber exactamente en qué punto está la regulación”, explica.

Planificación y asesoramiento, claves

En este contexto, la recomendación siempre es ser previsor y anticipar escenarios. Alquilar una vivienda y venderla más adelante son estrategias compatibles, pero requieren planificación.

Contar con asesoramiento profesional permite ajustar la renta a mercado, definir duraciones adecuadas y prever cláusulas que faciliten una futura venta

“Todas las partes deberían tener un mayor conocimiento jurídico para no pagar de más o no perder liquidez”, resume Font.

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En un mercado cada vez más complejo como el de los alquileres, la diferencia entre una operación fluida y un problema económico no suele estar en la ley, sino en cómo se ha gestionado el contrato desde el principio.