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Barcelona y Tarragona son las únicas capitales donde baja el alquiler en España: Catalunya lidera la caída interanual en abril

El alquiler sube un 5,2% en España, pero cae en Barcelona y Tarragona, las únicas capitales con descensos interanuales en abril

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Imagen de archivo de una inmobiliaria con pisos en alquiler en Barcelona, única capital española, junto a Tarragona donde ha descendido el precio del alquiler interanual en el mes de abril

Imagen de archivo de una inmobiliaria con pisos en alquiler en Barcelona, única capital española, junto a Tarragona donde ha descendido el precio del alquiler interanual en el mes de abril / Sandra Román - EPC

Marcos Rodríguez

Marcos Rodríguez

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El mercado del alquiler en España mantiene su tendencia alcista, pero con una excepción muy localizada: Catalunya. En concreto, Barcelona y Tarragona son las únicas capitales de provincia donde los precios han bajado en el último año.

Según el último informe publicado por el portal inmobiliario Idealista, el alquiler subió un 5,2% interanual en abril, hasta situarse en 15 euros por metro cuadrado, consolidando una tendencia de crecimiento sostenido en la mayor parte del país. Sin embargo, Barcelona registra una caída del 7,6%, mientras que Tarragona desciende un 0,4%, rompiendo la dinámica general.

Este comportamiento convierte a Catalunya en la única comunidad autónoma donde el alquiler baja, con un descenso del 8,6% interanual, frente a subidas generalizadas en el resto del territorio.

Barcelona: ajuste tras años de máximos

La caída en Barcelona no es menor. Con una renta media de 22 euros/m2, sigue siendo una de las ciudades más caras del país, solo por detrás de Madrid. Pero el retroceso interanual refleja un ajuste tras años de fuerte presión.

Badalona. Sociedad. 28/03/2026 Carteles de promotoras en el Gorg de Badalona que ponen en venta y alquiler pisos nuevos de la zona. Foto Zowy Voeten

Carteles de promotoras en el Gorg de Badalona que ponen en venta y alquiler pisos nuevos de la zona, justo en un momento donde la provincia de Barcelona ha vivido una caída del precio del alquiler interanual / Zowy Voeten / EPC

Este descenso se produce en un contexto marcado por la intervención pública del mercado del alquiler, especialmente tras la aplicación de los límites de precios en zonas tensionadas del año 2024 impulsados por la Ley de Vivienda. Catalunya fue pionera en este tipo de medidas, lo que ha introducido un cambio estructural en la evolución de las rentas.

Además, el mercado barcelonés ha experimentado una combinación de factores:

  • Salida de oferta hacia el alquiler temporal o turístico.
  • Ajuste de expectativas de los propietarios.
  • Menor capacidad adquisitiva de la demanda.

El resultado es una corrección que, aunque relevante, no altera el hecho de que Barcelona siga en niveles históricamente elevados.

Tarragona, una caída más moderada

El caso de Tarragona es distinto. La caída del 0,4% es mucho más contenida, pero igualmente significativa por su rareza en el contexto nacional.

Se trata de un mercado más pequeño y menos tensionado, donde los precios habían crecido con menor intensidad en los últimos años. La ligera bajada apunta más a una estabilización que a un cambio de ciclo.

España: subidas generalizadas y presión en grandes ciudades

Más allá de Catalunya, el mapa del alquiler en España es claramente alcista. Todas las capitales suben precios salvo las dos catalanas.

Destacan incrementos de dos dígitos en ciudades como Pontevedra (+14%), Ciudad Real (+13,4%) o Toledo (+12,1%). En los grandes mercados, la subida también es notable:

  • Madrid: +8,6%.
  • Palma: +10,4%.
  • Valencia: +5,2%.

Madrid se consolida como la capital más cara, con 23,3 euros/m2, por delante de Barcelona.

A nivel provincial, el patrón se repite: 49 de las 50 provincias suben precios, con la única excepción de Barcelona (-8,5%).

Un mercado tensionado pese a la estabilidad reciente

En términos trimestrales, el precio del alquiler apenas ha subido un 0,4%, y se ha mantenido estable respecto a marzo. Este dato sugiere cierta contención a corto plazo, aunque insuficiente para revertir la tendencia anual.

El problema de fondo sigue siendo estructural:

  • Oferta limitada, especialmente en grandes ciudades.
  • Demanda sostenida, impulsada por cambios demográficos y laborales.
  • Dificultades de acceso a la compra de vivienda.

Catalunya, laboratorio de políticas de vivienda

El caso catalán se observa con especial atención desde el sector. La combinación de alquileres regulados y tensiones de oferta ha generado un comportamiento diferencial respecto al resto de España.

Mientras comunidades como Castilla-La Mancha (+11,6%) o Madrid (+9%) lideran las subidas, Catalunya se desmarca con caídas, lo que abre el debate sobre la eficacia y efectos secundarios de la intervención.

Algunos expertos apuntan a que la bajada de precios puede estar acompañada de una reducción de la oferta disponible, lo que podría trasladar la presión a otros segmentos como el alquiler temporal.

Un cambio puntual o tendencia emergente

La gran incógnita es si esta caída en Barcelona y Tarragona marca el inicio de una nueva tendencia o si simplemente es un ajuste puntual.

Por ahora, los datos invitan a la cautela. El mercado del alquiler en España sigue tensionado y al alza, pero Catalunya introduce una anomalía relevante que podría anticipar cambios más profundos si se consolida en los próximos meses.

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En un contexto de creciente preocupación social por el acceso a la vivienda, el foco seguirá puesto en Barcelona, donde cualquier movimiento tiene impacto nacional.

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