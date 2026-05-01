Las hipotecas vuelven a subir: el euríbor aprieta y añade hasta 47 euros al mes a la cuota

El euríbor ha retomado la senda alcista en abril y vuelve a tensionar el bolsillo de millones de hipotecados. El índice de referencia para la mayoría de préstamos variables en España cerró el mes en el 2,74%, frente al 2,56% de marzo, consolidando un cambio de tendencia que ya empieza a notarse con claridad en las revisiones de las cuotas.

Aunque el incremento mensual ha sido más moderado que el de marzo, el dato devuelve al euríbor a niveles no vistos desde finales de 2024 y anticipa un entorno menos favorable para los hogares. La subida coincide, además, con la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de mantener los tipos de interés en el 2%, en un contexto marcado por la incertidumbre inflacionista y geopolítica.

Golpe directo a las cuotas

El impacto ya es tangible. Según estimaciones de la comparadora Roams, recogidas en el informe, una hipoteca media de 150.000 euros a 25 años con diferencial de euríbor +1% verá incrementada su cuota en unos 47 euros mensuales, lo que supone aproximadamente 560 euros más al año en revisiones anuales.

En revisiones semestrales, el encarecimiento también es significativo: cerca de 41 euros más al mes, es decir, unos 250 euros adicionales por semestre.

Este cambio marca un punto de inflexión. “Ya no hablamos de un ajuste puntual, sino de una subida significativa que consolida el fin del alivio”, señala Pablo Vega, experto en finanzas de Roams.

Un BCE en modo vigilancia

La evolución del euríbor no puede entenderse sin el papel del BCE. La institución ha optado por una estrategia de prudencia, manteniendo los tipos mientras evalúa si el repunte de la inflación (muy ligado al encarecimiento energético y a las tensiones internacionales) es transitorio o estructural. Aun así, el propio BCE prepara subidas para junio.

“El BCE se enfrenta a un difícil equilibrio”, explica Vega, ya que, según el experto, subir tipos demasiado pronto podría frenar una economía ya debilitada, pero esperar demasiado podría obligar a aplicar medidas más agresivas si la inflación se enquista .

Este escenario de “espera activa” mantiene al mercado financiero en tensión y se traslada directamente al euríbor, que actúa como termómetro de las expectativas sobre los tipos.

Qué puede pasar ahora

A corto plazo, los expertos sitúan al euríbor en una horquilla de entre el 2,6% y el 2,9%, con dificultades para superar el 3% salvo que se produzca un nuevo shock inflacionista o energético .

Sin embargo, una relajación sostenida parece lejana. Para que el índice vuelva a niveles cercanos al 2,2%, sería necesario un entorno de menor presión en precios y un BCE menos restrictivo, algo que hoy no está garantizado.

Giro hacia el tipo fijo

En paralelo, el mercado hipotecario ya refleja cambios estructurales. Antes incluso del repunte reciente, el 64,8% de las nuevas hipotecas en España ya se firmaban a tipo fijo, frente al 35,2% variable .

La tendencia podría intensificarse. La incertidumbre y el encarecimiento del crédito están llevando a las entidades a endurecer condiciones y ajustar precios, lo que se traduce en hipotecas fijas algo más caras, productos mixtos en auge y mayor exigencia para los perfiles menos solventes.

Más presión para las familias

El ciclo de alivio hipotecario ha terminado, al menos por ahora. Con el euríbor al alza y el BCE sin prisas por bajar tipos, las familias deberán prepararse para cuotas más elevadas durante los próximos meses.

Noticias relacionadas

El foco estará en la inflación, la energía y el contexto internacional, con todos los ojos en la guerra de Irán. De su evolución dependerá si esta nueva fase es un ajuste temporal o el inicio de un periodo más prolongado de presión financiera sobre los hogares.