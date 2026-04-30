Según Idealista
Dos de los tres municipios con más presión para alquilar de toda España están en Catalunya (y ninguno es Barcelona)
El portal inmobiliario Idealista afirma que los municipios del extrarradio de las grandes ciudades son los que acaparan la mayoría de la demanda relativa en alquiler
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La presión sobre el mercado del alquiler no afloja en Catalunya. Más bien al contrario. Mientras Barcelona sigue siendo el epicentro mediático del problema, son los municipios de su periferia los que concentran hoy la mayor competencia entre inquilinos, según los últimos datos del primer trimestre de 2026 publicados por Idealista.
El informe revela un cambio estructural, en el que la demanda relativa ya no se dispara en las grandes capitales, sino en su extrarradio. Y en ese nuevo mapa, Catalunya ocupa una posición central. Dos de las tres localidades con mayor presión de demanda de alquiler están en el entorno metropolitano de Barcelona, aunque el informe no sitúa a la capital catalana en el podio. Los ‘ganadores’ de este ranking son Terrassa, Leganés y L’Hospitalet.
Este fenómeno no es aislado. A escala estatal, 8 de los 10 municipios con mayor demanda relativa se encuentran en la periferia de Madrid y Barcelona, lo que confirma una tendencia que se viene consolidando desde la pandemia: la expulsión progresiva de inquilinos hacia zonas más asequibles.
El efecto expulsión se intensifica en Barcelona
En el caso catalán, la lectura es clara. El encarecimiento sostenido del alquiler en Barcelona está desplazando la demanda hacia municipios cercanos, donde los precios, aunque también al alza, siguen siendo relativamente más accesibles.
Esta dinámica se produce en un contexto de fuerte tensión estructural: escasez de viviendas, incremento de la población y cambios en los patrones de movilidad laboral. El resultado es una competencia creciente por cada vivienda disponible.
Los datos del mercado muestran que, en muchas zonas del área metropolitana, cada anuncio de alquiler recibe decenas de contactos en pocas horas, rozando ya los 100 aspirantes por piso anunciado, lo que eleva la presión sobre los precios y reduce los tiempos de decisión de los inquilinos.
Un patrón que se repite en toda España
Aunque Catalunya destaca, el fenómeno es generalizado. Madrid reproduce prácticamente el mismo esquema: capital tensionada y periferia en ebullición.
De hecho, el informe sitúa a Guadalajara como la única capital de provincia que logra colarse entre los diez municipios con mayor demanda relativa, precisamente por su proximidad a Madrid y sus precios más contenidos.
Este desplazamiento geográfico de la demanda responde a varios factores:
- Precios prohibitivos en los centros urbanos.
- Mayor disponibilidad de vivienda en periferia.
- Mejoras en transporte y teletrabajo.
- Cambios en las preferencias residenciales tras la pandemia.
Menos oferta, más competencia
Uno de los elementos clave para entender esta situación es la caída de la oferta. En ciudades como Barcelona, el parque de vivienda en alquiler se ha reducido en los últimos años, en parte por la inseguridad jurídica percibida por propietarios y por el trasvase hacia el alquiler temporal o turístico.
A esto se suma el impacto de las regulaciones de precios en zonas tensionadas, que, según diversos analistas del sector, han tenido efectos mixtos: contención de rentas en algunos casos, pero también retirada de vivienda del mercado en otros.
El resultado es un mercado más estrecho y competitivo, donde los inquilinos compiten cada vez más por menos opciones.
Catalunya, en el centro del debate
La situación del alquiler en Catalunya no solo es económica, sino también política. El debate sobre la intervención del mercado, los límites y regulación del precio del alquiler, y la necesidad de ampliar el parque público sigue abierto.
Mientras tanto, los datos del primer trimestre confirman que la presión no desaparece, sino que se redistribuye territorialmente. Barcelona deja de liderar el ranking de demanda relativa, pero no porque se relaje el mercado, sino porque parte de esa presión se traslada a su entorno.
Una tendencia que no parece coyuntural
Los expertos coinciden en que este desplazamiento hacia la periferia no es temporal. La falta de oferta estructural y la dificultad de acceso a la vivienda en propiedad seguirán alimentando la demanda de alquiler, especialmente en áreas metropolitanas.
En este contexto, Catalunya se consolida como uno de los principales focos de tensión del mercado inmobiliario español, con un patrón claro: cada vez más inquilinos, menos vivienda disponible y una competencia creciente que se extiende más allá de Barcelona. El mapa del alquiler ha cambiado. Y todo apunta a que lo seguirá haciendo.
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