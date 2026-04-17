María Cristina Clemente, notaria, explica paso a paso qué hacer si has perdido las escrituras de tu casa
La fecha en la que se firmó el documento es clave para conocer el procedimiento a seguir
María Cristina Clemente Buendía, notaria, avisa a quienes mandan bizums recurrentes: "El hecho imponible existe y se llama donación"
Carmen Tomàs
Perder las escrituras de la vivienda puede suponer un auténtico quebradero de cabeza para los propietarios a los que se les "traspapele" o "desaparezca" este importante documento. La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía ha explicado de forma clara qué hacer en el caso de extravío de las escrituras.
La clave es la fecha
Según la experta, la clave para saber qué pasos deben seguirse es conocer la fecha en la que se firmó el documento, ya sea una escritura de compraventa, herencia o donación. “Si has perdido o no encuentras la escritura de tu casa, ya sea una escritura de compra-venta, de herencia o de donación, quédate con una fecha: 2004”, señala.
La forma más directa y accesible para recuperar las escrituras está para aquellas firmadas a partir de 2024. En este caso, se puede solicitar el denominado informe de actividad, un documento que recoge “todos y cada uno de los documentos notariales que hayas otorgado desde dicha fecha”. Este informe permite localizar las escrituras sin necesidad de conocer datos adicionales complejos. Para obtenerlo, Clemente Buendía indica que hay dos formas: “puedes hacerlo de forma personal en cualquier notaría de España o online a través del portal notarial del ciudadano”.
Pero si la escritura es anterior a 2004 la cosa cambia. En estos casos, conviene acudir al Registro de la Propiedad y solicitar una nota simple. Este documento permite identificar la inscripción de la vivienda y, por tanto, acceder a la información relevante sobre la escritura perdida. Para saber en qué registro concreto se encuentra inscrito el inmueble, la experta aconseja utilizar la web de los registradores.
Esta herramienta permite realizar la búsqueda de varias maneras, lo que facilita el proceso incluso si no se dispone de todos los datos. Tal y como explica, se puede localizar la vivienda “por dirección, por referencia catastral o por localización en MACBAG”.
De este modo, aunque perder las escrituras pueda parecer un problema grave, existen procedimientos claros y accesibles para recuperar la información, siempre teniendo en cuenta la fecha en la que se firmó el documento.
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