Una casa prefabricada de dos pisos por 14.000 euros: la alternativa que empieza a ganar terreno a la vivienda tradicional

Los precios del mercado de la vivienda acumulan un rebote del 70%, situándose en 2.628 euros/m2, según el Portal Estadístico del Notariado. La provincia de Barcelona sigue siendo la que más sufre esta crisis financiera, con 3.017 euros/m2. Le siguen la ciudad de Girona, que se consolida como el segundo mercado más caro (2.387 euros/m2). Tarragona y Lleida, por su parte, son más asequibles, aunque también han sufrido un aumento del 14% y el 10,4%, respectivamente.

Estos datos demuestran que el acceso a la vivienda es cada vez más difícil, por lo que mucha gente intenta encontrar alternativas más asequibles y económicas para vivir.

¿Contenedores marítimos convertidos en casa?

Una de las alternativas que está ganando terreno son las casas contenedor. Según explica The Corten Company, empresa especializada en el diseño de casas prefabricadas, este tipo de viviendas se construyen a partir de contenedores marítimos reciclados.

Estos contenedores se usan, normalmente, para transportar mercancías en barcos. Tienen una estructura fabricada de acero corten (aleación de hierro con cobre, cromo, níquel y fósforo), que "les otorga resistencia, durabilidad y seguridad", afirma la compañía.

Ventajas de las casas prefabricadas

Las ventajas de este tipo de construcciones son varias. Sin ir más lejos, cuentan con una estructura que reduce los tiempos de fabricación y pueden estar listas en menos de 6 meses, según el tamaño.

Al ser un material reutilizado, el impacto en el medio ambiente es mucho menor que construir una casa nueva desde cero. Además, el consumo de agua para la construcción es prácticamente nulo.

Si con el tiempo las necesidades del propietario de la vivienda cambian, esta también puede hacerlo. Tiene un diseño adaptable, por lo que se pueden cambiar de tamaño fácilmente. Y lo más importante, las casas contenedor tienen un coste mucho menor al de comprar una vivienda.

Amazon las pone a la venta

Amazon es una de las empresas que ya vende este tipo de construcciones. Por ejemplo, la multinacional ha puesto a la venta una “casa prefabricada modular y plegable con cocina y baño”.

La vivienda cuenta con dos pisos y Amazon asegura que es “ideal para adultos, alquileres o espacios de trabajo”. El importe total es de 13.916 euros.

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El interesado puede personalizar el color de la casa y una vez recibida deberá montarla. El contenedor es compatible con otros complementos de personalización, por lo que el precio podría variar en función de cómo sea el diseño final.