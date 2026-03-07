Nueva vida
Así es la vida de Juanma y Tony tras cambiar el alquiler por una furgoneta: "Ahorras mucho dinero, no volveríamos por nada del mundo"
Camperización 4.0: cuando la furgoneta se convierte en casa y oficina
En el momento actual, en el que el precio del alquiler no deja de subir y acceder a una vivienda digna se ha vuelto cada vez más complicado, muchas personas empiezan a replantearse el modelo de vida tradicional. Tras trabajar largas jornadas para pagar un piso económicamente inaccesible, llegar a final de mes con dificultad o vivir con estrés constante, algunos buscan alternativas y formas de vida diferentes, más simples y con menos gastos fijos.
Es el caso de Juanma y Tony, una pareja que hace cuatro años tomó una decisión radical: dejar atrás la vida tradicional y mudarse a una furgoneta a la que apodan 'La Leoneta', para vivir a tiempo completo.
"Tanto ella como yo tenemos enfermedades crónicas, se puede decir. Ella tiene fibromialgia y yo tengo diabetes. Y , al quitarnos el estrés, pues hemos mejorado muchísimo en nuestro día a día", explican al creador de contenido Arnau Serrado.
"No volveríamos por nada del mundo"
Irse a vivir a una furgoneta fue prácticamente una casualidad. Fueron al balneario de Panticosa, y al ver una explanada llena de 'campers', se dieron cuenta de lo que realmente querían. "Nos compramos una furgoneta, empezamos a salir y queríamos vivir allí a tiempo completo", detallan.
"Nos gustaría una casa en el campo. Estamos acostumbrados a vivir aquí, pero nos gustaría irnos al campo, cultivar, tener alguna gallina y ser más autosuficientes", reconocen. Quieren vivir en contacto "con la naturaleza".
"No podría vivir encerrado"
"Cocinamos con el gas, y para el agua caliente también calentamos el agua", detallan. "Viviendo en una furgoneta desde luego ahorras mucho dinero. No pagas agua, no pagas luz... No tiene nada que ver, no volvería por nada del mundo", aseguran
"No podría vivir en un piso encerrado. La furgoneta es pequeña pero justo estoy para cocinar, comer y dormir. Te vas a andar, tu vida es otra", reconoce. "Caminas, paseas, tienes más contacto con todo, con el aire, con el sol" añade.
"Hay sitios en los que energéticamente no me siento a gusto. Tenemos que ir al interior nuestro y saber... Si todos sabemos lo que necesitamos", finalizan.
- Encuesta CEO: Trump hace caer la simpatía de los catalanes hacia Estados Unidos por debajo de la de China
- Estimada Sílvia Abril: yo no formo parte de ningún 'chiringuito', como dices
- Una mujer pierde la pensión de viudedad de 3.210,78 euros por no estar inscrita como pareja de hecho
- Un trabajador de 71 años pierde su jubilación por no pagar una deuda de 13.903,14 euros con la Seguridad Social
- Mercè Boada, neuróloga: 'El 60% de los nuevos diagnósticos de alzhéimer son mujeres
- Inditex y Alcampo construirán en Sant Adrià por encima del nivel de la calle para protegerse de inundaciones
- Inquietud en el Ejército de EEUU ante las limitadas existencias de misiles antiaéreos en plena guerra contra Irán
- Trump redobla su ataque a España y tilda al país de 'perdedor