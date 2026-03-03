Peor que en Madrid o Barcelona: la ciudad que destina el 60 % de su sueldo a la vivienda

Los problemas de acceso a la vivienda en algunos de los principales municipios turísticos de la provincia ya son peores que los que sufren las familias que quieren instalarse en las grandes urbes españolas, como Madrid o Barcelona. A pesar de que el precio medio sigue siendo todavía inferior al de estas ciudades, el bajo nivel de renta de la población local eleva considerablemente la denominada tasa de esfuerzo, es decir, el porcentaje de la renta disponible que un hogar medio debe destinar para pagar la hipoteca.

Lo asegura un estudio de la tasadora Tinsa, que compara la tasa de esfuerzo de las principales poblaciones del país, con un resultado especialmente negativo en la provincia de Alicante.

En concreto, los municipios de Benidorm y Torrevieja empatan en la segunda posición entre las poblaciones analizadas con mayores problemas de accesibilidad, ya que una familia tipo que compre ahora una casa deberá destinar el 63 % de sus ingresos netos a pagar la hipoteca. Un porcentaje que sólo se supera en Marbella, donde este indicador alcanza el 75 %.

Como explica la propia tasadora, por lo general se considera que un hogar no debería destinar más del 35 % de los ingresos de sus miembros al pago del alquiler o del préstamo para financiar la vivienda, con el objetivo de mantener una posición financiera saneada y cubrir sin dificultades el resto de gastos. Cuando se supera ese porcentaje se estima que puede haber problemas para llegar a otras necesidades y cuando se supera el 45 % se considera que el esfuerzo es "crítico".

En toda la provincia

En el conjunto de la provincia, la tasa de esfuerzo ya supera el 41 %, de acuerdo con los datos de Tinsa, con lo que estaría por encima del nivel aconsejable. Orihuela, con un 48 % y Alicante, con un 39 % serían otras de las poblaciones donde la vivienda es un bien que ya no se pueden permitir las clases bajas, mientras que Alcoy, con un 19 %; Elda, con un 24 %; y Elche, con un 31 % serían las ciudades más accesibles de las ocho de la provincia que se incluyen en el estudio.

En comparación con las grandes capitales españolas, la situación de Benidorm y Torrevieja es bastante más grave. Por ejemplo, aunque en Barcelona el precio del metro cuadrado esté muy por encima -se sitúan en 4.270 euros frente a los 2.398 que se pagan en Benidorm-, la tasa de esfuerzo se queda en el 53 %, debido a la mayor renta de los hogares de la capital catalana y la tipología de las casas que se venden. Por su parte, en Madrid esta tasa es del 56 %, en Valencia se queda en el 45 % o en San Sebastián -otra de las ciudades con las casas más caras- está en el 55 %.

Precios

En cuanto a la evolución de los precios, la tasadora recoge el fuerte aumento que ha experimentado el coste de los inmuebles en todo el país a lo largo del pasado año, del que no han escapado tampoco las principales poblaciones de la provincia.

El caso más extremo es el de Benidorm, donde Tinsa calcula un incremento del valor tasado de las casas en el municipio de un 19,1 %. También resulta significativo el incremento en Torrevieja, con un 16 %; o en Elche, con un 15,6 %.

Igualmente superan los dos dígitos en Orihuela, donde las casas se han encarecido un 12,5 % interanual. Y ya con incrementos algo más moderados están Elda, donde las casas subieron un 9,1 %, y Alcoy, con un 4,5 %.