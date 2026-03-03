"Me ocuparon el piso y ahora lo utilizan como almacén para el material del top manta en Roses"

El rosense Ricardo Moraes vendió la empresa y compró la vivienda para garantizar su jubilación, pero ahora ha perdido los ingresos. Denuncia la facilidad con la que los okupas se empadronan: "¿Por qué el Ayuntamiento no se pone en contacto con los propietarios?"

Ricardo Moraes, presidente de la asociación de comerciantes y vecinos de Santa Margarida, en Roses, denuncia el sistema de empadronamiento y el uso ilegal de los pisos ocupados en la zona. Tras comprar una vivienda con el objetivo de garantizarse unos ingresos para la jubilación, esta fue ocupada al cabo de solo tres días. Según explica, actualmente el piso se utiliza como almacén de material vinculado al top manta.

En los últimos meses, algunos vecinos y comerciantes han expresado inquietud por el aumento de las okupaciones en la zona. Como presidente de la asociación de comerciantes y de la de vecinos de la urbanización, ¿qué diagnóstico hacéis de la situación actual en Santa Margarida?

Hay preocupación real en Santa Margarida. A veces parece que no pasa nada, porque hay muchos pisos vacíos, pero hay muchas okupaciones que no se conocen. No todas se llegan a saber, pero cuando hablas con la gente, ves que es una inquietud general.

Uno de los puntos que más criticáis es el sistema de empadronamiento. ¿Podéis explicar por qué consideráis que es un problema y qué consecuencias tiene para los propietarios?

Sobre todo la facilidad con la que se pueden empadronar las personas que okupan pisos. Yo tenía una inmobiliaria y hace poco, cuando todavía gestionaba el piso de un cliente, fui al Ayuntamiento de Roses y justo había una familia que estaba pidiendo el certificado de empadronamiento y estaban esperando a que viniera la policía para que lo certificara. Lo pudimos parar. Y lo que no entendemos es por qué no se avisa al propietario. El Ayuntamiento tiene los datos y podría avisar. Hay gente con segundas residencias que no se entera hasta que llega el verano y se encuentra el piso ocupado.

¿Qué medidas pedís?

Legalmente, hay que empadronar a la gente, eso lo entiendo, pero la percepción que queda es que casi cualquiera puede empadronarse si dice que vive en una dirección. Por ejemplo, en Figueres también hay okupaciones, no digo que no, pero veo que el tema está más controlado. Aquí parece más laxo, y eso genera inquietud entre los propietarios. Lo que no se entiende es por qué, si hay dudas, no se revisan más los casos o no se comunica al propietario cuando hay una situación irregular. Pedimos que el empadronamiento esté más vigilado y se está poniendo mano dura al tema de las ocupaciones. No sé exactamente qué sistema usan en todos los casos, pero la sensación es que no es tan fácil empadronarse como aquí.

Lo habéis vivido personalmente. ¿Cómo fue?

Nosotros vendimos el negocio inmobiliario que teníamos aquí en Santa Margarida y compramos dos apartamentos unidos como inversión para el futuro, para tener una entrada de cara a la jubilación. Al cabo de tres días estaban ocupados. Es muy duro. Te cambia los planes. Ahora tendré que volver a trabajar porque no puedo contar con esos ingresos.

Qué impotencia.

Por lo que hemos visto, porque vivimos delante, están alquilando habitaciones a otras personas. También se utiliza como almacén para el material del top manta, porque está cerca del paseo. Hay mucho movimiento de entradas y salidas. Nosotros vivimos cerca y lo vemos cada día. Es muy frustrante ver cómo tu piso se convierte en un negocio para otros. Muchas veces, cuando entran en un piso, no son okupaciones improvisadas, sino que saben cuándo un piso está vacío, sobre todo cuando hay un cartel de que el piso está en venta. Y sobre todo en zonas de segundas residencias. Para tener las llaves de un piso ocupado pagan dinero y luego hay quien intenta negociar dinero para irse. Es un negocio.

¿Habéis denunciado esta situación? ¿Cómo ha sido el proceso judicial?

Sí que lo hemos denunciado, y es lento. Ha habido aplazamientos, juicios y aún pueden apelar. Mientras tanto, ellos siguen dentro. Es una sensación de impotencia muy grande. Santa Margarida es una zona con muchos pisos vacíos en invierno. Eso facilita las cosas. Hay edificios donde se pueden reventar puertas y no pasa nada durante días. Saben cómo funciona la ley. Es un sistema que, de alguna manera, les favorece.

Más allá de la okupación, también habláis de una sensación de inseguridad. ¿Qué está pasando en el barrio?

Hay robos e intentos de robo. Falta presencia policial. Si no hay control, la gente que quiere delinquir lo ve fácil. Santa Margarida es vulnerable.

¿Qué relación tiene esto con el modelo turístico de Roses?

Mucha. Si queremos un turismo de calidad, tenemos que cuidar la imagen. El top manta perjudica el comercio legal y condiciona el tipo de visitante. Si una familia viene por primera vez y ve esto, quizá no vuelve. Tenemos un tipo de turismo que viene aquí atraído por el top manta. No hace excursiones para conocer distintos lugares del territorio, sino que se queda aquí y tiene una lista de los artículos que quiere comprar para toda la familia.

¿Qué medidas consideráis prioritarias?

Más presencia policial, más control del empadronamiento y actuaciones contra el top manta. Y, sobre todo, que haya una clara voluntad política. Nos preocupa mucho la movilidad y la inseguridad en general que vivimos en Santa Margarida.

¿Cuáles son los próximos pasos de la asociación?

Llevaremos estos temas al pleno municipal y queremos tener reuniones con los concejales. También queremos que los partidos presenten propuestas concretas antes de las elecciones.