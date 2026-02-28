Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario, sobre limitar la compra especulativa de la vivienda: "Multas de hasta un millón y medio de euros"

El difícil acceso a una vivienda digna figura como la principal preocupación de los catalanes. Por lo que el Govern estudia limitar la compra especulativa a través de la ley de urbanismo, tras el aval jurídico de los expertos, para poner coto a quienes compran pisos para luego alquilarlos o volverlos a vender, y no para residir en ellos.

La Constitución recoge el derecho a la propiedad privada (artículo 33) pero también el derecho a tener una "vivienda digna y adecuada" (artículo 47). El informe de los expertos del Govern considera que es "viable" y constitucional y afirma que para hacer efectivo el derecho a una vivienda digna se pueden "imponer a terceros limitaciones a sus derechos de propiedad privada en materia de vivienda". Además, recuerda que el artículo 47 destaca que "el derecho a la vivienda digna en uno de los principios rectores de la política social y económica" y que cabe "reforzarlo".

¿Cuándo está permitida la compra?

Pero la compra de la vivienda no se prohíbe como tal, y habrá algunas excepciones. Estará permitida cuando esté destinada a residencia habitual, también la compra de edificios enteros siempre y cuando todos los pisos se destinen a alquiler asequible, o la adquisición de una segunda residencia siempre que sea la única y en un municipio distinto al de residencia.

Catalunya no es la única que valora esta ley. En Baleares también están estudiando una alternativa similar, y el Parlament debatirá este martes la propuesta de MÉS para prohibir la compra de viviendas a no residentes.

"Si tienes que vender, hazlo ya"

Pero esta propuesta que promete facilitar el acceso a la vivienda en Catalunya, y especialmente en zonas tensionadas, no está gustando a todo el mundo, como es el caso del experto inmobiliario Sergio Gutiérrez. "Si creías que ya lo habías visto todo, te equivocabas. Vienen curvas porque si se ratifica en el parlamento y eres gran tenedor ya no vas a poder comprar inmuebles", ha recalcado en un vídeo en Instagram.

"Y si no eres gran tenedor, cuidado porque tampoco serás libre de comprar lo que tú quieras", ha afirmado, generando alarma entre sus seguidores. "Deberá ser para uso habitual, para un familiar hasta segundo grado, para ponerlo en alquiler limitado o para segunda residencia, nunca siendo turístico o de uso temporal", ha añadido.

Noticias relacionadas

"Cuidado que las multas serán de hasta un millón y medio de euros. Sinceramente, viendo esto, si tienes que vender, hazlo ya, no tardes, porque esto puede afectar y mucho al precio de algunos inmuebles muy concretos", ha advertido.