Mercado inmobiliario

Sergio Gutiérrez, experto inmobiliario: "Las personas siguen queriendo comprar, pero no tienen dinero para hacerlo"

Cuidado con poner ascensor en una finca: hay que cumplir con varios requisitios, según la Ley de Propiedad Horizontal

Multas a los propietarios de viviendas con setos o árboles que incumplan estas medidas: lo dice la ley

El experto anticipa un mercado a dos velocidades en el que grandes ciudades y extrarradio seguirán caminos opuestos

El experto anticipa un mercado a dos velocidades en el que grandes ciudades y extrarradio seguirán caminos opuestos

Barcelona
El experto inmobiliario Sergio Gutiérrez ha compartido a través de sus redes sociales un análisis sobre el estado actual del mercado de la vivienda en España en el que advierte de un punto de inflexión: la demanda ha alcanzado su límite.

Según el también creador de contenido, el encarecimiento sostenido de los precios ha llevado a una parte creciente de los compradores a una situación de insolvencia que les impide acceder a una vivienda, lo que dibuja un escenario en el que las subidas ya no tienen recorrido. El experto anticipa, además, un mercado a dos velocidades en el que grandes ciudades y extrarradio seguirán caminos opuestos.

La demanda toca techo

En el vídeo, Gutiérrez sitúa el diagnóstico en un principio económico básico: la ley de la oferta y la demanda ha tocado su límite. Mientras los precios subían, la demanda acompañaba porque disponía de capacidad económica para absorber esos incrementos. Ese margen, según el experto, ha llegado a su fin: "Hemos llegado al límite", asegura. Su lectura, respaldada por CaixaBank, certifica que "a medida que los precios se encarecen, la demanda deja de poder comprar vivienda porque se vuelve insolvente".

Nos encontramos, pues, con un matiz importante: no es que la gente haya dejado de necesitar una vivienda, lo que falla es la capacidad. "Las personas siguen queriendo comprar o necesitando comprar, pero no tienen dinero para hacerlo o no tienen financiación suficiente", apunta Gutiérrez.

No es que la gente haya dejado de necesitar una vivienda, lo que falla es la capacidad

No es que la gente haya dejado de necesitar una vivienda, lo que falla es la capacidad

Las grandes ciudades, las más expuestas

El impacto de este techo no será homogéneo. Gutiérrez señala directamente a los grandes núcleos urbanos como los más afectados, dado que es precisamente allí donde los precios han alcanzado sus niveles más altos y donde el desfase entre coste y capacidad de compra resulta más evidente. "Esta situación afectará especialmente a las grandes ciudades, donde el precio está en máximos y la gente ya no quiere comprar allí porque no les compensa o no pueden", sostiene.

La consecuencia directa es un desplazamiento de la demanda hacia la periferia: "[Los compradores] prefieren hacer una hora de coche o tren de cada día, pero ahorrarse 100.000 o 200.000 euros del precio de de su vivienda", explica.

Un mercado a dos velocidades

El resultado de esta dinámica es, según Gutiérrez, un mercado inmobiliario que avanzará a dos ritmos o velocidades claramente diferenciados: "Extrarradio aún subiendo y ciudad estancándose y –en según qué zonas de las grandes ciudades– incluso bajando", resume el experto, que cierra su intervención lanzando una pregunta abierta a sus seguidores: "¿Veremos pinchazo de burbuja este año?"

Noticias relacionadas

La respuesta a esta cuestión, por ahora, queda en el aire. Lo que parece evidente a estas alturas es que el mercado inmobiliario español se adentra en una nueva fase, marcada por una demanda que ya no puede seguir el ritmo de los precios y una redistribución geográfica de los compradores que redibujará el mapa del sector en los próximos meses.

