Alquiler inmobiliario
Javier Medina, propietario de 11 pisos: "Estoy vendiendo alguno por la inseguridad, hay más riesgo de impago"
El gran tenedor confiesa que ha empezado a vender alguna de sus viviendas por culpa del nuevo real decreto ley de escudo social
Javier Medina, inversor inmobiliario, sobre la bonificación en el IRPF: "La propuesta del Gobierno me parece una tomadura de pelo"
Rubén Zaballos, empresario y propietario de 200 pisos: "Si inviertes, mal; si desinviertes, mal"
La aprobación del nuevo real decreto ley de escudo social ha dado mucho de qué hablar. En él, entre otra normativa, se incluye la prórroga de la suspensión del procedimiento de desahucio para hogares vulnerables sin alternativa habitacional cuando el arrendador es un gran tenedor. Javier Medina es un ejemplo de gran tenedor y no está de acuerdo con este nuevo decreto.
El acuerdo del Gobierno con el PNV permite iniciar un proceso de desahucio solo a los propietarios de una o dos viviendas. Pero los inversores inmobiliarios con 10 pisos o más son considerados grandes tenedores y, por tanto, según la actual ley, no tienen derecho de desahuciar a sus inquilinos, aunque estos incumplan el pago del contrato de alquiler o sean okupas.
Injusticia inmobiliaria
Javier Medina es propietario de 11 pisos en Catalunya y la Comunitat Valenciana. Es un gran tenedor que, según ha explicado en el programa 'Espejo público', considera muy injusto el nuevo real decreto. "Es como si un panadero, con todo su esfuerzo, monta una panadería, le empieza a ir bien y logra abrir otra panadería. Y entonces llega el Gobierno y le dice que, como le van bien las cosas, si algún cliente no paga se tiene que hacer cargo él mismo", comenta el inversor inmobiliario.
También ha comentado que nunca ha vivido esa situación de impagos, ya que siempre realiza un estudio previo antes de alquilar sus pisos. Reclama a sus clientes un contrato laboral vigente y un historial que demuestre que nunca ha tenido impagos.
Precios aumentados
En referencia a los precios del alquiler, comenta: "Yo siempre contrato un seguro que me cubra todos estos costes. Esto hace incrementar el coste de la vivienda. Por tanto, la inseguridad de que haya situaciones de impagos se traslada al cliente final, que paga más". Con esto, quiere transmitir que, en cierta manera, el precio del alquiler de la vivienda se está viendo incrementado por culpa del nuevo real decreto ley.
Medina finaliza su discurso confesando que ha tenido que poner a la venta alguno de sus pisos por la inseguridad: "Estoy vendiendo alguna [vivienda] por la inseguridad, estoy empezando a diversificar porque hay más riesgo de impago. Cada vez se le pone más trabas a los inversores inmobiliarios y, lo que acabamos haciendo, es sacar el dinero de ahí y ponerlo donde sea más seguro".
- La justicia condena al Gobierno de Ayuso a indemnizar con 3 millones a una empresa por un encargo de mascarillas del que luego se desentendió
- Los científicos cuestionan que talar árboles sirva para tener más reservas de agua
- España tendrá este año el fremanezumab, el primer fármaco contra la migraña pediátrica: una inyección una vez al mes
- 70 años de la gran helada en España: del frío histórico de 1956 al calor inédito de 2026
- Microplásticos en tumores de próstata: un estudio vincula la acumulación de residuos con el riesgo de sufrir este cáncer
- Sam Heughan y Caitriona Balfe, ante el final de 'Outlander': 'Jamie y Claire estarán con nosotros para siempre
- Sale a la venta un pueblo abandonado de Picos de Europa por 380.000 euros: 'Es idóneo para restaurarlo
- Dos camiones quedan encallados durante más de siete horas en un acceso de la Ronda de Dalt