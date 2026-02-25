Nuda propiedad: cómo blindar tu herencia y obtener liquidez con tu vivienda, según el abogado David Jiménez

La gestión del patrimonio inmobiliario en España ha dejado de ser un simple trámite notarial. Hoy, figuras como la nuda propiedad o el usufructo permiten separar los derechos sobre una vivienda y adaptarlos a cada etapa de la vida: desde proteger al cónyuge viudo hasta convertir tu casa en un ingreso extra durante la jubilación.

Para entender este tablero de juego, David Jiménez, abogado experto en herencias y director de su propio despacho, ha analizado recientemente en un vídeo de su canal de YouTube por qué la personalización de los documentos legales es la única vía real para evitar conflictos patrimoniales.

Por qué un testamento genérico puede salirte caro

Jiménez critica la tendencia generalizada a redactar testamentos tipo –el clásico "todo para el otro y después para los hijos"– sin analizar las particularidades de cada familia. Para el abogado, un testamento bien hecho debe plantearse casi como una partida de ajedrez: hay que anticiparse a escenarios de conflicto donde, por ejemplo, un hijo pretenda forzar la venta de la vivienda familiar.

En esos casos, el papel del abogado es el de un cirujano: diseñar cláusulas y legados específicos que protejan al viudo o viuda. Ese nivel de detalle puede elevar la extensión del documento hasta los 12 folios, muy lejos de los modelos estándar de dos páginas.

Nuda propiedad como inversión: la importancia de la "pata fiscal"

La nuda propiedad (quién es dueño) no es solo una figura sucesoria; también representa una oportunidad de inversión. El inversor adquiere la titularidad de un inmueble sabiendo que, cuando se extinga el usufructo (quién tiene derecho de uso), obtendrá el pleno dominio. Sin embargo, Jiménez advierte que cualquier operación debe contemplar siempre la "pata fiscal", que es la que aporta la visión de conjunto.

Existe, de hecho, mucha "magia" jurídica al asignar usufructos temporales sobre inmuebles alquilados: una estrategia que permite jugar con la titularidad para optimizar el pago de impuestos o ayudar económicamente a un hijo de forma planificada.

Cómo obtener liquidez en la jubilación sin dejar tu casa

Una de las soluciones más relevantes para personas mayores –especialmente aquellas sin descendientes– es el llamado "desmembramiento del dominio". Esta técnica permite transmitir la nuda propiedad a un tercero y obtener liquidez inmediata sin dejar de vivir en la vivienda.

Otra vía destacada es la hipoteca inversa, que funciona como un complemento para mejorar la calidad de vida al transformar el valor de la casa en una renta mensual. En una España con una población cada vez más envejecida, recurrir a la propia vivienda como fuente de financiación tiene, según Jiménez, "bastante lógica" ante la perspectiva de unas pensiones más reducidas en el futuro.